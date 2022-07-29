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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Теракт РФ под фальшивым флагом". Украина потребовала реакции ООН и Красного Креста на взрыв в Оленовке

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Украинские силовики назвали произошедшее в Оленовке нарушением гарантий перед ООН и МККК
Украинские силовики назвали произошедшее в Оленовке нарушением гарантий перед ООН и МККК
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы Украины и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление об убийстве украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Оно опубликовано в Fаcebook СБУ.

В заявлении отмечается, что "было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные", при этом "ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал".

"Устроенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation (операция под фальшивым флагом. – "ГОРДОН"), целью которого является скрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. [...] Украина не совершала ракетных и артиллерийских обстрелов пгт Оленовка", – считают в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам, при этом "украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки".

"16 мая при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", длительное время окруженного и находившегося под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста", – объяснили омбудсмен и силовики.

По их данным, в результате запланированных обменов в Украину вернулось 144 защитника, среди которых 95 – защитники "Азовстали".

"Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена. [...] Произошло организованное убийство украинских военнопленных", – заявили в Украине.

Авторы обращения перечислили свидетельства спланированного и совершенного Россией характера этого преступления: "Умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие".

"Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей. Учитывая вышеуказанное, требуем от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией. [Требуем] немедленно направить представителей ООН, МККК, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт Оленовка [...] с целью инспекционной миссии", – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02VUF8UAJFyRUphgLGaEoHM98LGcWBCQpQSY2VUc4ymzTTc6QXbZnJoqA9tNZvfMgtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Специалисты СБУ также обратили внимание, что судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания", – сообщила украинская спецслужба.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, теракт, ООН, взрыв, убийство, Донецкая область, война, Донбасс, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, провокации, террористы, российская пропаганда, полк Азов, пленные, Оленовка, Минобороны, преступление, ВСУ, спецслужбы, омбудсмен, война России против Украины, взрывы, Служба безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины
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