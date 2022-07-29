"Теракт РФ под фальшивым флагом". Украина потребовала реакции ООН и Красного Креста на взрыв в Оленовке

В заявлении отмечается, что "было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные", при этом "ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал".

"Устроенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation (операция под фальшивым флагом. – "ГОРДОН"), целью которого является скрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. [...] Украина не совершала ракетных и артиллерийских обстрелов пгт Оленовка", – считают в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам, при этом "украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки".

"16 мая при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", длительное время окруженного и находившегося под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста", – объяснили омбудсмен и силовики.

По их данным, в результате запланированных обменов в Украину вернулось 144 защитника, среди которых 95 – защитники "Азовстали".

"Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена. [...] Произошло организованное убийство украинских военнопленных", – заявили в Украине.

Авторы обращения перечислили свидетельства спланированного и совершенного Россией характера этого преступления: "Умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие".

"Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей. Учитывая вышеуказанное, требуем от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией. [Требуем] немедленно направить представителей ООН, МККК, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт Оленовка [...] с целью инспекционной миссии", – сказано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)