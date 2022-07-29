Зеленский впервые прокомментировал российский теракт в Оленовке

Зеленский заявил: доказательств того, что в Оленовке произошло спланированное преступление оккупантов, достаточно Фото: president.gov.ua

"Мы подробно обсудили теракт, организованный русскими нечеловеческими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. И это еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство", – заявил президент.

Зеленский считает, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК), которые должны были гарантировать жизнь и здоровье наших военнопленных, должны отреагировать немедленно на гибель украинцев в Оленовке

Глава государства сообщил, что во встрече принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Зеленский также напомнил, что СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны Украины и украинский омбудсмен приняли совместное заявление, в котором потребовали от ООН и МККК, как гарантов жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией.