Зеленский впервые прокомментировал российский теракт в Оленовке

"Мы подробно обсудили теракт, организованный русскими нечеловеческими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. И это еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство", – заявил президент.
Зеленский считает, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК), которые должны были гарантировать жизнь и здоровье наших военнопленных, должны отреагировать немедленно на гибель украинцев в Оленовке
Глава государства сообщил, что во встрече принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Зеленский также напомнил, что СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны Украины и украинский омбудсмен приняли совместное заявление, в котором потребовали от ООН и МККК, как гарантов жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией.
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
СБУ опубликовала данные перехвата разговора оккупантов, который может свидетельствовать о вине российской стороны в гибели украинских пленных в Оленовке.
По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.