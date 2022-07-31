ООН хочет отправить экспертов для расследования убийства пленных в Оленовке

"Относительно недавней трагедии в СИЗО в Еленовке – мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", – сказал Хак.
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в Оленовке. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также проинспектировать колонию.
В Международном комитете Красного Креста заявили 29 июля, что запросили у россиян доступ к месту происшествия, "чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи".
Министерство обороны России в ночь на 31 июля заявило, что готово допустить представителей ООН и МККК к бывшей колонии в Оленовке, где были убиты украинские военнопленные.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.
Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военных.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По информации ведомства, в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Специалисты СБУ также обратили внимание, что судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения", – сообщила украинская спецслужба.
ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига"), и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.