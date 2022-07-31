ООН хочет отправить экспертов для расследования убийства пленных в Оленовке

"Относительно недавней трагедии в СИЗО в Еленовке – мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", – сказал Хак.

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в Оленовке. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также проинспектировать колонию.

В Международном комитете Красного Креста заявили 29 июля, что запросили у россиян доступ к месту происшествия, "чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи".

Министерство обороны России в ночь на 31 июля заявило, что готово допустить представителей ООН и МККК к бывшей колонии в Оленовке, где были убиты украинские военнопленные.