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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азов" – Путину: Будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Как вы любите, со справками и печатями

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В "Азове" предупредили, что выясняют данные причастных к преступлению
В "Азове" предупредили, что выясняют данные причастных к преступлению
Фото: АЗОВ / Twitter

Врио командира полка Национальной гвардии Украины "Азов" майор Никита Надточий заявил 30 июля в видеообращении в YouTube, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за гибель украинских военнопленных в лагере в оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме висельника не говорят о веревке. Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, – со всеми справками и печатями. По решению Международного трибунала. Варварская фальшивая империя будет уничтожена", – сказал Надточий.

Врио командира "Азова" отметил, что расценивает удар по Оленевке как акт публичной казни.

"Россия совершила это из-за безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны. Именно поэтому мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы Россия запомнила это раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас уже есть предварительная информация, но пока не готовы оглашать подробности", – сказал он.

Надточий предупредил, что причастных к преступлению найдут, где бы они ни находились, – "на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах".

"Украина как государство обеспечит справедливое наказание. Сутки они врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства. [...] Россия думает, что убила "Азов", казнила. А "Азов" – это теперь вся Украина. Каждый украинец отомстит за каждого из наших замученных и погибших побратимов", – заявил он.

"Азов" также разместил в Telegrаm англоязычный текст обращения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: AZOV media / YouTube
Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, убийство, посольство, война, полк Азов, пленные, Оленовка, преступление, война России против Украины, погибшие, лагерь, ранение, колония, военное преступление
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