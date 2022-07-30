"Азов" – Путину: Будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Как вы любите, со справками и печатями

"Хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме висельника не говорят о веревке. Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, – со всеми справками и печатями. По решению Международного трибунала. Варварская фальшивая империя будет уничтожена", – сказал Надточий.

Врио командира "Азова" отметил, что расценивает удар по Оленевке как акт публичной казни.

"Россия совершила это из-за безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны. Именно поэтому мы, "Азов", Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор, чтобы Россия запомнила это раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас уже есть предварительная информация, но пока не готовы оглашать подробности", – сказал он.

Надточий предупредил, что причастных к преступлению найдут, где бы они ни находились, – "на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах".

"Украина как государство обеспечит справедливое наказание. Сутки они врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства. [...] Россия думает, что убила "Азов", казнила. А "Азов" – это теперь вся Украина. Каждый украинец отомстит за каждого из наших замученных и погибших побратимов", – заявил он.

"Азов" также разместил в Telegrаm англоязычный текст обращения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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