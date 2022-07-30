Украинцы выйдут на массовые акции протеста по всему миру из-за убийства украинских военнопленных в Оленовке

Украинцы выйдут на митинг в городах Европы и мира Фото: EPA

В организации процитировали заявление первого командира полка Национальной гвардии "Азов" Андрея Билецкого о том, что россияне перевели пленных азовцев в отдельное здание и убили их, выдав массовое убийство пленных за действия украинской армии.

"Выходите на митинги 30–31 июля. Мы должны об этом кричать", – призвали в организации.

В сообщении приводятся места и время митингов, запланированных в Берлине, Кракове, Стамбуле, Монреале, Франкфурте, Женеве, Варшаве, Батуми, Тбилиси, Кардиффе, Амстердаме, Аликанте, Риге, Лондоне, Сиднее, Порто, Братиславе, Пафосе, Брно, Милане, Риме, Гамбурге, Цюрихе, Салониках и на острове Гран-Канария. Список обновляется.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)