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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы выйдут на массовые акции протеста по всему миру из-за убийства украинских военнопленных в Оленовке

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Украинцы выйдут на митинг в городах Европы и мира
Украинцы выйдут на митинг в городах Европы и мира
Фото: EPA

После убийства украинских пленных в колонии в Оленовке Донецкой области мировое сообщество украинцев готовит массовые акции протеста в разных городах. Об этом сообщила в Instagram общественная организация "Вирій".

В организации процитировали заявление первого командира полка Национальной гвардии "Азов" Андрея Билецкого о том, что россияне перевели пленных азовцев в отдельное здание и убили их, выдав массовое убийство пленных за действия украинской армии.

"Выходите на митинги 30–31 июля. Мы должны об этом кричать", – призвали в организации.

В сообщении приводятся места и время митингов, запланированных в Берлине, Кракове, Стамбуле, Монреале, Франкфурте, Женеве, Варшаве, Батуми, Тбилиси, Кардиффе, Амстердаме, Аликанте, Риге, Лондоне, Сиднее, Порто, Братиславе, Пафосе, Брно, Милане, Риме, Гамбурге, Цюрихе, Салониках и на острове Гран-Канария. Список обновляется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. 

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.

Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.

СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно, и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.

Теги: митинг, пленные, Оленовка, война России против Украины, акции протеста
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