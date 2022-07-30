"Россией правит не Гитлер. Ею правит Чикатило" – Латынина о российском ударе по Оленовке и издевательствах над украинскими военнопленными

"После видео с отрезанием яиц украинскому пленному и удара "Градами" по пленным в Оленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер, ею правит Чикатило", – заявила она.
После видео с отрезанием яиц украинскому пленному и удара "Градами" по пленным в Еленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер. Ей правит Чикатило.— Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022
Публицист отмечает, что впервые "на наших глазах" российское государство ведет себя, как мелкий террорист: убивая заложников, поощряя садистов в войсках и жалуясь, что это его обидели.
"Путин ведет себя, как ХАМАС. Но это значит, что он уже понимает, что проиграл", – считает Латынина.
Впервые на наших глазах государство ведет себя как мелкие террористы: убивая заложников, поощряя садистов в войсках, и жалуясь, что это его обидели. Путин ведет себя, как ХАМАС. Но это значит, что он уже понимает, что проиграл— Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022
Она предлагает российским властям выдать тела погибших в Оленовке независимым экспертам или показать им место взрыва.
"Сомневаюсь, что они подтвердят ее версию", – прогнозирует Латынина.
Пусть Россия выдаст тела погибших в Еленовке или покажет место взрыва независимым экспертам. Сомневаюсь, что они подтвердят ее версию— Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022
Взрыв в Еленовке - это убийство заложников на глазах всего мира.— Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022
28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.
Офис генпрокурора Украины расследует истязания, запечатленные на видео, как военное преступление.
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
СБУ опубликовала данные перехвата разговора оккупантов, который может свидетельствовать о вине российской стороны в гибели украинских пленных в Оленовке.
По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.