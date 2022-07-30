"Россией правит не Гитлер. Ею правит Чикатило" – Латынина о российском ударе по Оленовке и издевательствах над украинскими военнопленными

"После видео с отрезанием яиц украинскому пленному и удара "Градами" по пленным в Оленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер, ею правит Чикатило", – заявила она.

После видео с отрезанием яиц украинскому пленному и удара "Градами" по пленным в Еленовке, чтобы скрыть свой Освенцим, надо признать: Россией правит не Гитлер. Ей правит Чикатило. — Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022

Публицист отмечает, что впервые "на наших глазах" российское государство ведет себя, как мелкий террорист: убивая заложников, поощряя садистов в войсках и жалуясь, что это его обидели.

"Путин ведет себя, как ХАМАС. Но это значит, что он уже понимает, что проиграл", – считает Латынина.

Впервые на наших глазах государство ведет себя как мелкие террористы: убивая заложников, поощряя садистов в войсках, и жалуясь, что это его обидели. Путин ведет себя, как ХАМАС. Но это значит, что он уже понимает, что проиграл — Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022

Она предлагает российским властям выдать тела погибших в Оленовке независимым экспертам или показать им место взрыва.

"Сомневаюсь, что они подтвердят ее версию", – прогнозирует Латынина.

Пусть Россия выдаст тела погибших в Еленовке или покажет место взрыва независимым экспертам. Сомневаюсь, что они подтвердят ее версию — Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022

Взрыв в Еленовке - это убийство заложников на глазах всего мира. — Yulia Latynina (@YLatynina) July 29, 2022

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

Офис генпрокурора Украины расследует истязания, запечатленные на видео, как военное преступление.