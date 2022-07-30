Боррель о войне в Украине: Евросоюз осуждает зверства россиян и их марионеток, виновные будут наказаны

Заявление появилось в связи с гибелью в оккупированной Оленовке Донецкой области украинских военнопленных и после видео с пытками и убийством российскими военными украинского солдата.
Боррель подчеркнул, что "продолжающаяся незаконная и неоправданная агрессивная война России против Украины и ее народа день ото дня приводит к новым ужасным зверствам".
"Евросоюз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям", – говорится в заявлении.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военные представители будут привлечены к ответственности".
"Европейский союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные во время российской агрессии в Украине", – объяснил Боррель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке, (удерживали там большинство пленных защитников Мариуполя). Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская венная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.
Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.
СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно, и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.