Боррель о войне в Украине: Евросоюз осуждает зверства россиян и их марионеток, виновные будут наказаны

В ЕС напомнили, что война России против Украины незаконна и неоправдана Фото: EPA

Заявление появилось в связи с гибелью в оккупированной Оленовке Донецкой области украинских военнопленных и после видео с пытками и убийством российскими военными украинского солдата.

Боррель подчеркнул, что "продолжающаяся незаконная и неоправданная агрессивная война России против Украины и ее народа день ото дня приводит к новым ужасным зверствам".

"Евросоюз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям", – говорится в заявлении.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военные представители будут привлечены к ответственности".

"Европейский союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенные во время российской агрессии в Украине", – объяснил Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)