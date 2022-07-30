Координационный штаб по вопросам военнопленных требует от РФ передать списки погибших и раненых в результате теракта в Оленовке

"29 июля сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Оленовки, координационный штаб по обращению с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. Все раненые должны получить надлежащую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения", – говорится в сообщении.

Представители оккупантов не ответили на обращение штаба.

В штабе также подчеркнули, что Международный комитет Красного Креста и ООН, выступавшие гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных.

"Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных. Преступление, которое произошло в Оленовке, грубо нарушает международное право, национальное законодательство и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым. Несмотря на это показательное жестокое преступление казни украинских защитников, координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой", – говорится в сообщении.

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