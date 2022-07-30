Координационный штаб по вопросам военнопленных требует от РФ передать списки погибших и раненых в результате теракта в Оленовке

"29 июля сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Оленовки, координационный штаб по обращению с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. Все раненые должны получить надлежащую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения", – говорится в сообщении.
Представители оккупантов не ответили на обращение штаба.
В штабе также подчеркнули, что Международный комитет Красного Креста и ООН, выступавшие гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных.
"Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных. Преступление, которое произошло в Оленовке, грубо нарушает международное право, национальное законодательство и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым. Несмотря на это показательное жестокое преступление казни украинских защитников, координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
30 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина пока не получила списки погибших военнопленных в Оленовке.