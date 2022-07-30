"Дикари и террористы". Ермак отреагировал на призыв российского посольства "вешать" военных полка "Азов"

"Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так – могут только дикари и террористы, – написал глава ОПУ. – РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?"
Посольство РФ в Великобритании 29 июля в Twitter опубликовало сообщение, что украинские военные полка "Азов" "заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение", потому что они, якобы "не настоящие солдаты".
Диппредставительство России опубликовало пост после массовой гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская венная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.