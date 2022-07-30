"Дикари и террористы". Ермак отреагировал на призыв российского посольства "вешать" военных полка "Азов"

"Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так – могут только дикари и террористы, – написал глава ОПУ. – РФ – государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?"

Посольство РФ в Великобритании 29 июля в Twitter опубликовало сообщение, что украинские военные полка "Азов" "заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение", потому что они, якобы "не настоящие солдаты".

Диппредставительство России опубликовало пост после массовой гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)