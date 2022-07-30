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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка Нацгвардии "Азов"

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Посольство РФ в Великобритании заявило, что украинские военные полка "Азов" заслуживают смерти, но "не через расстрел"
Посольство РФ в Великобритании заявило, что украинские военные полка "Азов" заслуживают смерти, но "не через расстрел"
Фото: wikipedia.org

Посольство России в Великобритании 29 июля опубликовало в YouTube пропагандистский видеоролик, в котором мужчина и женщина рассказывают об обстрелах жилого дома во временно захваченном Мариуполе Донецкой области якобы со стороны "Азовстали", в ходе осады города российскими оккупационными войсками.

На видео они обвиняют в обстрелах украинских военных из полка "Азов", которые вместе с жителями Мариуполя скрывались от ударов оккупантов на территории завода.

"Этот "Азов" заслуживает смертной казни. Но смертной казни не от пули. А от повешения… Это мое мнение", – сказал мужчина, который в ролике назван жителем Мариуполя, а женщина – якобы его супруга.

В комментарии к видео пользователи выразили сомнение, что на нем говорят украинцы, так как слишком часто слово "Азовсталь" используется для привлечения внимания, а многие детали используются для указания на то, что именно с "Азовстали" велся обстрел. Кроме того, пользователи отметили, что люди говорят по заученному сценарию и с явным неукраинским акцентом.

Фразу мужчины из видео о смертной казни военных полка "Азов" использовало в Twitter российское диппредставительство в Лондоне.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты", – говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.

Российские дипломаты также добавили в пост пропагандистский видеоролик.

Twitter сообщил, что сообщение посольства РФ нарушает правила соцсети в отношении разжигания ненависти, но сотрудники компании решили не закрывать к нему доступ, поскольку он "может представлять собой предмет общественного интереса".

Диппредставительство России в Великобритании опубликовало видео и пост в Twitter после гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская венная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

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