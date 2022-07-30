Посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка Нацгвардии "Азов"

На видео они обвиняют в обстрелах украинских военных из полка "Азов", которые вместе с жителями Мариуполя скрывались от ударов оккупантов на территории завода.
"Этот "Азов" заслуживает смертной казни. Но смертной казни не от пули. А от повешения… Это мое мнение", – сказал мужчина, который в ролике назван жителем Мариуполя, а женщина – якобы его супруга.
В комментарии к видео пользователи выразили сомнение, что на нем говорят украинцы, так как слишком часто слово "Азовсталь" используется для привлечения внимания, а многие детали используются для указания на то, что именно с "Азовстали" велся обстрел. Кроме того, пользователи отметили, что люди говорят по заученному сценарию и с явным неукраинским акцентом.
Фразу мужчины из видео о смертной казни военных полка "Азов" использовало в Twitter российское диппредставительство в Лондоне.
"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты", – говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.
Российские дипломаты также добавили в пост пропагандистский видеоролик.
* #Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022
A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by * forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz
Twitter сообщил, что сообщение посольства РФ нарушает правила соцсети в отношении разжигания ненависти, но сотрудники компании решили не закрывать к нему доступ, поскольку он "может представлять собой предмет общественного интереса".
Диппредставительство России в Великобритании опубликовало видео и пост в Twitter после гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно. По словам главы государства, в результате было цинично убито более 50 украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская венная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.