Посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка Нацгвардии "Азов"

Посольство РФ в Великобритании заявило, что украинские военные полка "Азов" заслуживают смерти, но "не через расстрел" Фото: wikipedia.org

На видео они обвиняют в обстрелах украинских военных из полка "Азов", которые вместе с жителями Мариуполя скрывались от ударов оккупантов на территории завода.

"Этот "Азов" заслуживает смертной казни. Но смертной казни не от пули. А от повешения… Это мое мнение", – сказал мужчина, который в ролике назван жителем Мариуполя, а женщина – якобы его супруга.

В комментарии к видео пользователи выразили сомнение, что на нем говорят украинцы, так как слишком часто слово "Азовсталь" используется для привлечения внимания, а многие детали используются для указания на то, что именно с "Азовстали" велся обстрел. Кроме того, пользователи отметили, что люди говорят по заученному сценарию и с явным неукраинским акцентом.

Фразу мужчины из видео о смертной казни военных полка "Азов" использовало в Twitter российское диппредставительство в Лондоне.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты", – говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.

Российские дипломаты также добавили в пост пропагандистский видеоролик.

* #Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by * forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022

Twitter сообщил, что сообщение посольства РФ нарушает правила соцсети в отношении разжигания ненависти, но сотрудники компании решили не закрывать к нему доступ, поскольку он "может представлять собой предмет общественного интереса".

Диппредставительство России в Великобритании опубликовало видео и пост в Twitter после гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

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