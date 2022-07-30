"Данные совпадают, но не полностью". Украина пока не получила списки погибших военнопленных в Оленовке – омбудсмен

Он уточнил, что Международный комитет Красного Креста будет предоставлять информацию по каждому погибшему украинскому военнопленному его родственникам, но не украинским властям.
"Мне могут дать общие цифры, то есть какое количество находилось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет МККК", – сказал омбудсмен.
Отвечая на вопрос, совпадают ли заявления террористов "ДНР" о 53 погибших в Оленовке с данными о числе погибших, которыми владеет Украина, Лубинец сказал: "Они совпадают, но не полностью… по раненым приблизительно совпадают".
Омбудсмен отметил, что у Украины есть обменный фонд военнопленных, но после событий в Оленовке "будут приниматься решения, как действовать далее".
Он добавил, что по вопросу обмена пленными "были наработаны коммуникация с той стороной", и подчеркнул, что Украина требует возврата "абсолютно всех".
Лубинец также сообщил, что Украина запустила официальную процедуру по возвращению тел погибших украинских военнопленных.
Накануне Лубинец заявил о намерении лично проинспектировать место гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке и пообщаться с ранеными.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Минобороны РФ сегодня опубликовало списки якобы погибших и раненых в Оленовке пленных. Согласно данным ведомства на утро 30 июля, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. В списке указаны 48 имен, личности еще двоих устанавливаются. Ранены, согласно списку, 73 человека.
Украинские власти эти данные не подтверждали. В патронатной службе полка "Азов" подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяют их достоверность.
Контекст:
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.
СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.