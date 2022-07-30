"Данные совпадают, но не полностью". Украина пока не получила списки погибших военнопленных в Оленовке – омбудсмен

"Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть", – сказал Лубинец.

Он уточнил, что Международный комитет Красного Креста будет предоставлять информацию по каждому погибшему украинскому военнопленному его родственникам, но не украинским властям.

"Мне могут дать общие цифры, то есть какое количество находилось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет МККК", – сказал омбудсмен.

Отвечая на вопрос, совпадают ли заявления террористов "ДНР" о 53 погибших в Оленовке с данными о числе погибших, которыми владеет Украина, Лубинец сказал: "Они совпадают, но не полностью… по раненым приблизительно совпадают".

Омбудсмен отметил, что у Украины есть обменный фонд военнопленных, но после событий в Оленовке "будут приниматься решения, как действовать далее".

Он добавил, что по вопросу обмена пленными "были наработаны коммуникация с той стороной", и подчеркнул, что Украина требует возврата "абсолютно всех".

Лубинец также сообщил, что Украина запустила официальную процедуру по возвращению тел погибших украинских военнопленных.

Накануне Лубинец заявил о намерении лично проинспектировать место гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке и пообщаться с ранеными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Минобороны РФ сегодня опубликовало списки якобы погибших и раненых в Оленовке пленных. Согласно данным ведомства на утро 30 июля, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. В списке указаны 48 имен, личности еще двоих устанавливаются. Ранены, согласно списку, 73 человека.

Украинские власти эти данные не подтверждали. В патронатной службе полка "Азов" подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяют их достоверность.