В МИД Украины не увидели разницы между дипломатами из РФ, призывающими казнить военнопленных, и оккупантами, делающими это в Оленовке

Российские дипломаты и войска – соучастники военных преступлений в Украине и должны понести ответственность, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Такое мнение 30 июля в Facebook высказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Посольство РФ в Великобритании 29 июля в Twitter опубликовало сообщение, что украинские военные полка "Азов" "заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение", потому что они – якобы "не настоящие солдаты".

"Прочтите это, когда вам говорят, что Россия не должна быть изолирована. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими казнить украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Оленовке, – написал Николенко. – Все они соучастники этих военных преступлений и должны понести ответственность".

Спикер МИД Украины отметил, что время признать Россию государством – спонсором терроризма уже настало.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя сообщения посольства РФ, заявил, что в ХХІ веке "рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так, могут только дикари и террористы".

"РФ – государство – спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?" – подчеркнул он.

Диппредставительство России опубликовало свой пост после массовой гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии в Оленовке.

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