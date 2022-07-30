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В МИД Украины не увидели разницы между дипломатами из РФ, призывающими казнить военнопленных, и оккупантами, делающими это в Оленовке

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Российские дипломаты и войска соучастники военных преступлений в Украине и должны понести ответственность, отметили в МИД
Российские дипломаты и войска – соучастники военных преступлений в Украине и должны понести ответственность, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

Российские дипломаты, которые призывают казнить украинских военнопленных, ничем не отличаются от российских военных, делающих это во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Такое мнение 30 июля в Facebook высказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Посольство РФ в Великобритании 29 июля в Twitter опубликовало сообщение, что украинские военные полка "Азов" "заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение", потому что они – якобы "не настоящие солдаты".

"Прочтите это, когда вам говорят, что Россия не должна быть изолирована. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими казнить украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Оленовке, – написал Николенко. – Все они соучастники этих военных преступлений и должны понести ответственность".

Спикер МИД Украины отметил, что время признать Россию государством – спонсором терроризма уже настало.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0Y7gkDNEsc5FMUTSYK2TSCyYktJvMMAFsmNDvjADtF4uzea2xg5WUvZPzPrefQ1MRl

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя сообщения посольства РФ, заявил, что в ХХІ веке "рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так, могут только дикари и террористы".

"РФ – государство – спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?" – подчеркнул он.

Диппредставительство России опубликовало свой пост после массовой гибели украинских военнопленных, в частности, из полка "Азов" в колонии в Оленовке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

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