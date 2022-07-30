В парламенте Великобритании предлагают выдворить посольство России, призывавшее казнить украинцев

"Это незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все посольство России обратно в Москву. [Глава МИД Великобритании] Лиз Трасс, что ты собираешься делать?" – твитнул Брайант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцы). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

29 июля посольство РФ в Великобритании твитнуло, что украинские военные полка "Азов" "заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение", потому что они – якобы "не настоящие солдаты".

30 июля спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в ответ, что время признать Россию государством – спонсором терроризма уже настало. "Прочтите это, когда вам говорят, что Россия не должна быть изолирована. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими казнить украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Оленовке, – написал Николенко. – Все они соучастники этих военных преступлений и должны понести ответственность".