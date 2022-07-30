В МИД Франции отреагировали на теракт в Оленовке

"Франция выражает ужас в связи с сообщениями об убийствах и актах пыток в отношении украинских военнопленных в следственном изоляторе в Оленовке, находящемся под контролем Российской Федерации. Если эта информация подтвердится, то виновные и все лица, ответственные за подобные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия", – говорится в сообщении.
В МИД Франции подчеркнули, что военные преступления не могут оставаться безнаказанными и Франция активно сотрудничает как с украинскими правоохранительными органами, так и с Международным уголовным судом.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
Врио командира полка Национальной гвардии Украины "Азов" майор Никита Надточий заявил 30 июля, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за гибель украинских военнопленных в лагере в оккупированной Оленовке.