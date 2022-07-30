В МИД Франции отреагировали на теракт в Оленовке

В МИД Франции подчеркнули, что военные преступления не могут оставаться безнаказанными Фото: EPA

"Франция выражает ужас в связи с сообщениями об убийствах и актах пыток в отношении украинских военнопленных в следственном изоляторе в Оленовке, находящемся под контролем Российской Федерации. Если эта информация подтвердится, то виновные и все лица, ответственные за подобные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия", – говорится в сообщении.

В МИД Франции подчеркнули, что военные преступления не могут оставаться безнаказанными и Франция активно сотрудничает как с украинскими правоохранительными органами, так и с Международным уголовным судом.