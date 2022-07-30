Кислица рассказал в Совбезе ООН о видео с пытками оккупантами украинского военного и теракте в Оленовке

"В российских Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором украинского военнопленного кастрируют его российские похитители – группа мужчин в российской форме с нашивкой в виде буквы "Z". Некоторые из российских солдат, фигурирующих на кадрах, ранее были засняты на передовой на Донбассе еще в июне. После жестоких и бесчеловечных пыток потерпевший был убит", – сказал Кислица.

Он отметил, что Офис генпрокурора Украины начал расследование этого события и сообщит о результатах.

"Россия совершила еще одно чудовищное военное преступление, взорвав пенитенциарное учреждение в оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, в основном из полка "Азов". Российские оккупанты преследовали свои преступные цели, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также прикрыть пытки и расстрелы пленных, которые они там совершали. О многом говорит и то, что так называемый "омбудсмен ДНР" [Дарья] Морозова сообщила, что жертв среди сотрудников колонии нет", – сообщил дипломат.