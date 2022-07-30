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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица рассказал в Совбезе ООН о видео с пытками оккупантами украинского военного и теракте в Оленовке

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Кислица: Россия совершила еще одно чудовищное военное преступление, взорвав пенитенциарное учреждение в оккупированной Оленовке
Кислица: Россия совершила еще одно чудовищное военное преступление, взорвав пенитенциарное учреждение в оккупированной Оленовке
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 29 июля рассказал о теракте российских оккупантов в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, а также о пытках военных РФ над украинскими пленными. Речь Кислицы опубликована на его странице в Facebook.

"В российских Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором украинского военнопленного кастрируют его российские похитители – группа мужчин в российской форме с нашивкой в виде буквы "Z". Некоторые из российских солдат, фигурирующих на кадрах, ранее были засняты на передовой на Донбассе еще в июне. После жестоких и бесчеловечных пыток потерпевший был убит", – сказал Кислица.

Он отметил, что Офис генпрокурора Украины начал расследование этого события и сообщит о результатах.

"Россия совершила еще одно чудовищное военное преступление, взорвав пенитенциарное учреждение в оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, в основном из полка "Азов". Российские оккупанты преследовали свои преступные цели, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также прикрыть пытки и расстрелы пленных, которые они там совершали. О многом говорит и то, что так называемый "омбудсмен ДНР" [Дарья] Морозова сообщила, что жертв среди сотрудников колонии нет", – сообщил дипломат.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid0yHc9YdY63n4u2sBv18afF7nuDUuKq5vveVAbe7JcNnfaaALPW1edhsxMKBKHE57ul

Контекст:

Информация об издевательствах над украинским военным появилась в соцсетях 28 июля. Авторы утверждают, что оккупанты отрезали украинцу гениталии, а затем застрелили. 28 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").

СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.

Врио командира полка Национальной гвардии Украины "Азов" майор Никита Надточий заявил 30 июля, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за гибель украинских военнопленных в лагере в оккупированной Оленовке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Совет Безопасности ООН, пытки, пленные, Оленовка, Сергей Кислица, война России против Украины
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