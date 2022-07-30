Зеленский: Признание РФ страной-террористом автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи с ней

Зеленский: Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за массовое убийство в Оленовке Фото: EPA

Президент поблагодарил иностранные государства за осуждение теракта, совершенного РФ во временно оккупированной Оленовке, где были убиты украинские военнопленные. Зеленский подчеркнул, что все доказательства этого преступления будут собраны и виновные понесут ответственность.

"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? [...] Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа США, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять", – сказал глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что "это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения".

"И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", – заявил он.