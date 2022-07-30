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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Признание РФ страной-террористом автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи с ней

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Зеленский: Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за массовое убийство в Оленовке
Зеленский: Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за массовое убийство в Оленовке
Фото: EPA

Признание РФ государством-террористом усложнит ее положение и разорвет политические и бизнес-связи других стран с ней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 30 июля, которое опубликовала его пресс-служба.

Президент поблагодарил иностранные государства за осуждение теракта, совершенного РФ во временно оккупированной Оленовке, где были убиты украинские военнопленные. Зеленский подчеркнул, что все доказательства этого преступления будут собраны и виновные понесут ответственность.

"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждение на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? [...] Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа США, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять", – сказал глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что "это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения".

"И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", – заявил он.

Контекст:

В мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.

Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.

24 июля посол США в Киеве Бриджит Бринк рассказала, что Штаты изучают вопрос объявления России государством, спонсирующим терроризм.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, терроризм, Госдепартамент США, Оленовка, Владимир Зеленский, война России против Украины
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