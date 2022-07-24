США серьезно рассматривают вопрос об объявлении РФ государством – спонсором терроризма – посол Бринк

Бринк: Мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций против РФ, и мы будем продолжать это и дальше Фото: EPA

"Что касается объявления России государством – спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Но мы заставляем Россию отвечать за свои действия и продолжаем это делать. Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это и дальше", – заявила она.

По словам Бринк, Россия также оказалась отключена от финансирования международных финансовых учреждений.

"Мы также воспрепятствовали использованию Россией замороженных средств центрального банка для погашения своего долга. Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором. Но мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", – заявила посол.

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