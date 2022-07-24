США серьезно рассматривают вопрос об объявлении РФ государством – спонсором терроризма – посол Бринк

"Что касается объявления России государством – спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Но мы заставляем Россию отвечать за свои действия и продолжаем это делать. Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это и дальше", – заявила она.
По словам Бринк, Россия также оказалась отключена от финансирования международных финансовых учреждений.
"Мы также воспрепятствовали использованию Россией замороженных средств центрального банка для погашения своего долга. Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором. Но мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", – заявила посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще в мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.
Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.