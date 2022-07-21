Угрозы России захватить больше территорий Украины не более чем пропаганда – Бербок

Министр иностранных дел Германии заявила, что помощь Украине со стороны Германии будет продолжаться, несмотря на угрозы РФ Фото: EPA

"Россия каждый раз использует новые аргументы. На этот раз она говорит, что будет претендовать на захват более широких территорий из-за военной поддержки Украины странами Запада. Но они и раньше нападали на Киев и другие части Украины", – сказала Бербок.

Министр подчеркнула, что когда войска РФ атаковали Киев и другие города Украины, президент РФ Владимир Путин отрицал намерения оккупировать украинские территории.

"Россия атаковала украинскую столицу Киев и другие города, а затем переориентировала наступление на восточную часть Донбасса. В то же время Путин отрицал какие-либо намерения оккупировать украинские территории. Целью происходящего он называл "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины", – напомнила Бербок.

Министр заявила, что поставки и помощь Украине со стороны Германии будут продолжаться.

"Это не гонка за тем, кто на каком месте в рейтинге [по количеству поставляемого вооружения и оказанной помощи]. Речь идет об общей поддержке Украины от всего международного сообщества стран – членов НАТО", – заявила министр.

Глава МИД Германии выразила надежду, что гаубицы, системы противовоздушной обороны и другое вооружение, обещанные Украине Германией и Нидерландами, будут поставлены к концу лета.



