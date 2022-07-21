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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угрозы России захватить больше территорий Украины не более чем пропаганда – Бербок

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Министр иностранных дел Германии заявила, что помощь Украине со стороны Германии будет продолжаться, несмотря на угрозы РФ
Министр иностранных дел Германии заявила, что помощь Украине со стороны Германии будет продолжаться, несмотря на угрозы РФ
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что поставки оружия в Украину являются причиной новых территориальных претензий со стороны РФ. Об этом она заявила в интервью DW, опубликованном 21 июля.

"Россия каждый раз использует новые аргументы. На этот раз она говорит, что будет претендовать на захват более широких территорий из-за военной поддержки Украины странами Запада. Но они и раньше нападали на Киев и другие части Украины", – сказала Бербок.

Министр подчеркнула, что когда войска РФ атаковали Киев и другие города Украины, президент РФ Владимир Путин отрицал намерения оккупировать украинские территории.

"Россия атаковала украинскую столицу Киев и другие города, а затем переориентировала наступление на восточную часть Донбасса. В то же время Путин отрицал какие-либо намерения оккупировать украинские территории. Целью происходящего он называл "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины", – напомнила Бербок.

Министр заявила, что поставки и помощь Украине со стороны Германии будут продолжаться.

"Это не гонка за тем, кто на каком месте в рейтинге [по количеству поставляемого вооружения и оказанной помощи]. Речь идет об общей поддержке Украины от всего международного сообщества стран – членов НАТО", – заявила министр.

Глава МИД Германии выразила надежду, что гаубицы, системы противовоздушной обороны и другое вооружение, обещанные Украине Германией и Нидерландами, будут поставлены к концу лета.

Контекст:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам заявил, что "географические интересы" РФ в войне против Украины могут быть расширены из-за поставок Украине дальнобойного вооружения.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, высказывания Лаврова свидетельствуют, что РФ “хочет крови, а не переговоров”. Советник ОП Михаил Подоляк пообещал, что "географии Лаврова научат Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия“.

Теги: оружие, терроризм, Сергей Лавров, война, военная помощь, угрозы, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Анналена Бербок
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