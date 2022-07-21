Великобритания еще до конца лета откажется от российского угля и до нового года – от нефти

В документе указано, что эмбарго на золото вступает в силу 21 июля, на уголь начнет действовать уже 10 августа, а нефть и нефтепродукты королевство прекратит покупать у РФ 31 декабря 2022 года.

"Данная поправка запрещает импорт [из РФ] нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямо или косвенно этих товаров", – указали в правительстве.

Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг, финансирования и брокерских услуг, связанных с этими товарами, говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания заявила, что до конца 2022 года прекратит весь импорт российских угля и нефти, а после этого "как можно скорее прекратит импорт газа".