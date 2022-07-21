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Великобритания еще до конца лета откажется от российского угля и до нового года – от нефти

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Правительство назвало даты начала эмбарго
Правительство назвало даты начала эмбарго
Фото: ЕРА

Великобритания обнародовала детали санкций против российских энергоносителей и золота, анонсированные ранее. Сообщение об этом 21 июля опубликовано на сайте британского правительства.

В документе указано, что эмбарго на золото вступает в силу 21 июля, на уголь начнет действовать уже 10 августа, а нефть и нефтепродукты королевство прекратит покупать у РФ 31 декабря 2022 года.

"Данная поправка запрещает импорт [из РФ] нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямо или косвенно этих товаров", – указали в правительстве.

Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг, финансирования и брокерских услуг, связанных с этими товарами, говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания заявила, что до конца 2022 года прекратит весь импорт российских угля и нефти, а после этого "как можно скорее прекратит импорт газа".

Контекст:

Совет Евросоюза 21 июля утвердил новый, седьмой, пакет антироссийских санкций, об этом в Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он вводит запрет на импорт российского золота, а также расширяет перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Пакет также предусматривает замораживание активов "Сбербанка" и санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов.

Теги: Великобритания, газ, санкции, золото, нефть, эмбарго, война России против Украины
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