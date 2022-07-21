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Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Новые санкции ЕС вводят запрет на импорт российского золото
Новые санкции ЕС вводят запрет на импорт российского золото
Фото: depositphotos.com

Совет Евросоюза 21 июля утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Об этом в Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", – написала она.

Этот пакет санкций послы утвердили 20 июля. Он вводит запрет на импорт российского золото, а также  расширяет перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Пакет также предусматривает замораживание активов "Сбербанка" и санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов.

Кроме того он продлевает действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Украина хочет, чтобы в седьмом пакете были эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, золото, Совет ЕС, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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