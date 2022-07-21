Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", – написала она.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022

Этот пакет санкций послы утвердили 20 июля. Он вводит запрет на импорт российского золото, а также расширяет перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Пакет также предусматривает замораживание активов "Сбербанка" и санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов.

Кроме того он продлевает действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года.