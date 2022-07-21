Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", – написала она.
Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022
I welcome that.
It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1
Этот пакет санкций послы утвердили 20 июля. Он вводит запрет на импорт российского золото, а также расширяет перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
Пакет также предусматривает замораживание активов "Сбербанка" и санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов.
Кроме того он продлевает действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Украина хочет, чтобы в седьмом пакете были эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.