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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Украины ответили Китаю: Санкции США против России – не "раздувание огня", а вынужденный шаг

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В МИД Украины просят Китай не политизировать развязанную Россией войну
В МИД Украины просят Китай не политизировать развязанную Россией войну
Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что Китай использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права. Об этом заявил 20 июля спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

Николенко, комментируя заявления спикера МИД Китая Чжао Лицзяня в адрес США, акцентировал, что ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только РФ, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022-го начала ничем не спровоцированную масштабную войну.

По его словам, санкции США против РФ, которые Китай называет "раздуванием огня", являются вынужденным шагом для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления и не дать ей продолжать войну.

"Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины", –  отметил спикер МИД.

В Украине ожидают, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права, добавил украинский дипломат.

Лицзянь 19 июля заявил, что "те, кто начал кризис в Украине" и США как "наибольший подпитывающий его фактор" должны глубоко задуматься "о своих ошибочных действиях, давлении и раздувании огня в украинском вопросе и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну, воспользовавшись ситуацией".

По словам китайского дипломата, его страна занимает в вопросе Украины "объективную и справедливую позицию" и "стоит на стороне мира и справедливости", а также решительно выступает против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая и против односторонних незаконных санкций.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".

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