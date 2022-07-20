В МИД Украины ответили Китаю: Санкции США против России – не "раздувание огня", а вынужденный шаг

Николенко, комментируя заявления спикера МИД Китая Чжао Лицзяня в адрес США, акцентировал, что ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только РФ, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022-го начала ничем не спровоцированную масштабную войну.

По его словам, санкции США против РФ, которые Китай называет "раздуванием огня", являются вынужденным шагом для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления и не дать ей продолжать войну.

"Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины", – отметил спикер МИД.

В Украине ожидают, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права, добавил украинский дипломат.

Лицзянь 19 июля заявил, что "те, кто начал кризис в Украине" и США как "наибольший подпитывающий его фактор" должны глубоко задуматься "о своих ошибочных действиях, давлении и раздувании огня в украинском вопросе и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну, воспользовавшись ситуацией".

По словам китайского дипломата, его страна занимает в вопросе Украины "объективную и справедливую позицию" и "стоит на стороне мира и справедливости", а также решительно выступает против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая и против односторонних незаконных санкций.