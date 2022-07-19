В МИД Китая заявили, что США спровоцировали "кризис в Украине", а Пекин – "на стороне мира"

Об этом 19 июля на брифинге заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге 18 июля, что в Вашингтоне не видели, чтобы Китай поставлял вооружение России или помогал Москве уклоняться от санкций, введенных из-за войны против Украины, но Соединенные Штаты будут очень внимательно следить за действиями КНР.

Текстовая версия брифинга Прайса опубликована на сайте Госдепа США.

Спикера МИД Китая попросили прокомментировать слова Прайса.

"Официальный представитель США говорил так, как будто США были "мировой полицией". В вопросе Украины Китай занимает объективную и справедливую позицию и стоит на стороне мира и справедливости. Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая. Мы также решительно выступаем против односторонних незаконных санкций, – ответил Лицзянь. – Как те, кто начал кризис в Украине и самый большой фактор, подпитывающий его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну, воспользовавшись ситуацией".

По мнению спикера МИД Китая США должны "создавать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами".

The Wall Street Journal со ссылкой на данные китайской таможни сообщил 15 июля, что в 2022 году, когда Россия открыто вторглась в Украину и за это получила ужесточение международных санкций, Китай увеличил поставки в РФ товаров, которые можно использовать для изготовления оружия.

При этом общий экспорт из Китая в Россию в 2022 году существенно сократился из-за опасений компаний конфликтов с США, объясняет американское издание.