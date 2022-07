В МИД Китая заявили, что США спровоцировали "кризис в Украине", а Пекин – "на стороне мира"

Об этом 19 июля на брифинге заявил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, его цитирует сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге 18 июля, что в Вашингтоне не видели, чтобы Китай поставлял вооружение России или помогал Москве уклоняться от санкций, введенных из-за войны против Украины, но Соединенные Штаты будут очень внимательно следить за действиями КНР.

Текстовая версия брифинга Прайса опубликована на сайте Госдепа США.

Спикера МИД Китая попросили прокомментировать слова Прайса.

"Официальный представитель США говорил так, как будто США были "мировой полицией". В вопросе Украины Китай занимает объективную и справедливую позицию и стоит на стороне мира и справедливости. Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая. Мы также решительно выступаем против односторонних незаконных санкций, – ответил Лицзянь. – Как те, кто начал кризис в Украине и самый большой фактор, подпитывающий его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну, воспользовавшись ситуацией".

По мнению спикера МИД Китая США должны "создавать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами".

The Wall Street Journal со ссылкой на данные китайской таможни сообщил 15 июля, что в 2022 году, когда Россия открыто вторглась в Украину и за это получила ужесточение международных санкций, Китай увеличил поставки в РФ товаров, которые можно использовать для изготовления оружия.

При этом общий экспорт из Китая в Россию в 2022 году существенно сократился из-за опасений компаний конфликтов с США, объясняет американское издание.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".