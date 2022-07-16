ГОРДОН
 
 
МИР

Китай в разы увеличил поставки в Россию товаров, необходимых для изготовления оружия – The Wall Street Journal

The Wall Street Journal пишет, что в торговлю с Россией вовлечены и частные, и госпредприятия Китая
The Wall Street Journal пишет, что в торговлю с Россией вовлечены и частные, и госпредприятия Китая
Фото: ЕРА

В 2022 году, когда Россия открыто вторглась в Украину и за это получила ужесточение международных санкций, Китай увеличил поставки в эту страну товаров, которые можно использовать для изготовления оружия. Об этом 15 июля сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на данные китайской таможни.

Американское издание отмечает, что после российской атаки на Украину вырос китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, и это осложняет усилия Запада по изоляции страны-агрессора.

В частности, поставки микросхем из Китая в Россию за первые пять месяцев 2022 года оказались вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, а объемы экспорта оксида алюминия, используемого в оружейной и аэрокосмической промышленности, – стал в 400 раз больше прошлогоднего показателя.

The Wall Street Journal пишет, что в торговле товарами, которые потенциально могут использоваться в оборонной промышленности России, вовлечены в Китае и частные, и государственные предприятия.

При этом общий экспорт из Китая в Россию в 2022 году существенно сократился из-за опасений компаний конфликтов с США, объясняет американское издание.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Китай, оружие, санкции, таможня, экспорт, КНР, торговля, ограничения, алюминий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (191096)
2
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (144139)
3
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (96372)
4
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (52920)
5
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (46885)
6
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео (42783)
7
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов (39759)
8
Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом (37997) G
 
 
 
 