Китай в разы увеличил поставки в Россию товаров, необходимых для изготовления оружия – The Wall Street Journal

The Wall Street Journal пишет, что в торговлю с Россией вовлечены и частные, и госпредприятия Китая Фото: ЕРА

Американское издание отмечает, что после российской атаки на Украину вырос китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, и это осложняет усилия Запада по изоляции страны-агрессора.

В частности, поставки микросхем из Китая в Россию за первые пять месяцев 2022 года оказались вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, а объемы экспорта оксида алюминия, используемого в оружейной и аэрокосмической промышленности, – стал в 400 раз больше прошлогоднего показателя.

The Wall Street Journal пишет, что в торговле товарами, которые потенциально могут использоваться в оборонной промышленности России, вовлечены в Китае и частные, и государственные предприятия.

При этом общий экспорт из Китая в Россию в 2022 году существенно сократился из-за опасений компаний конфликтов с США, объясняет американское издание.