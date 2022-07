Китай в разы увеличил поставки в Россию товаров, необходимых для изготовления оружия – The Wall Street Journal

Американское издание отмечает, что после российской атаки на Украину вырос китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, и это осложняет усилия Запада по изоляции страны-агрессора.

В частности, поставки микросхем из Китая в Россию за первые пять месяцев 2022 года оказались вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, а объемы экспорта оксида алюминия, используемого в оружейной и аэрокосмической промышленности, – стал в 400 раз больше прошлогоднего показателя.

The Wall Street Journal пишет, что в торговле товарами, которые потенциально могут использоваться в оборонной промышленности России, вовлечены в Китае и частные, и государственные предприятия.

При этом общий экспорт из Китая в Россию в 2022 году существенно сократился из-за опасений компаний конфликтов с США, объясняет американское издание.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".