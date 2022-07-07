Сейсембаев: Путину нужна какая-то коалиция. Китай на это не пошел. Казахстан поддерживает Украину, но не разрывает связи с Россией

Путин хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, но властям республики пока удается лавировать, отметил Сейсембаев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Сначала идет проигрыш на моральном фронте, потом идет проигрыш на идеологическом, на пиар-фронте. Они [РФ] "в пух и прах" все это проиграли, соответственно, ему [Путину] нужна тоже какая-то коалиция. Китай на это не пошел, Китай более дальновидная страна… Мы [Казахстан] обязаны быть с Россией, но понятно, что самая главная наша цель была, чтобы мы не залезли в военный союз с РФ", – отметил Сейсембаев.

По словам бизнесмена, у Казахстана большая сухопутная граница (более 3 тыс. км), но стране "не к кому прислониться" – "нет Европы за нами, нет НАТО".

"Мы находимся между Китаем и Россией. И, на самом деле, если с нами что-то случится, за нас никто не будет стоять, как за Украину… К нам будет другое отношение мира, весь мир будет смотреть: Пакистан, Афганистан, Казахстан… какой-то стан, короче. Там бардак происходит, и Россия там наводит порядок, вот так будет, – считает Сейсембаев. – Поэтому мы понимаем, что нас весь мир поддерживать не будет. Судьба наша – в наших руках. Поэтому Казахстан в этом плане осторожничает с точки зрения политики. Но в то же время мы открыто поддерживаем Украину, но и не разрываем связи с Россией".

По словам бизнесмена, Путин, конечно, хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, как Беларусь, и "вообще вся Средняя Азия".

"Но видите, пока это у него не получается. Пока нашим властям удается лавировать", – подчеркнул Сейсембаев.

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

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