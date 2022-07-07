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Сейсембаев: Путину нужна какая-то коалиция. Китай на это не пошел. Казахстан поддерживает Украину, но не разрывает связи с Россией

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Путин хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, но властям республики пока удается лавировать, отметил Сейсембаев
Путин хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, но властям республики пока удается лавировать, отметил Сейсембаев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин начинал войну в Украине как "спецоперацию", а дальше "в пух и прах" проиграл всю пиар-кампанию на Западе – "все моральные какие-либо возможные аргументы".

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Сначала идет проигрыш на моральном фронте, потом идет проигрыш на идеологическом, на пиар-фронте. Они [РФ] "в пух и прах" все это проиграли, соответственно, ему [Путину] нужна тоже какая-то коалиция. Китай на это не пошел, Китай более дальновидная страна… Мы [Казахстан] обязаны быть с Россией, но понятно, что самая главная наша цель была, чтобы мы не залезли в военный союз с РФ", – отметил Сейсембаев.

По словам бизнесмена, у Казахстана большая сухопутная граница (более 3 тыс. км), но стране "не к кому прислониться" – "нет Европы за нами, нет НАТО".

"Мы находимся между Китаем и Россией. И, на самом деле, если с нами что-то случится, за нас никто не будет стоять, как за Украину… К нам будет другое отношение мира, весь мир будет смотреть: Пакистан, Афганистан, Казахстан… какой-то стан, короче. Там бардак происходит, и Россия там наводит порядок, вот так будет, – считает Сейсембаев. – Поэтому мы понимаем, что нас весь мир поддерживать не будет. Судьба наша – в наших руках. Поэтому Казахстан в этом плане осторожничает с точки зрения политики. Но в то же время мы открыто поддерживаем Украину, но и не разрываем связи с Россией".

По словам бизнесмена, Путин, конечно, хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, как Беларусь, и "вообще вся Средняя Азия".

"Но видите, пока это у него не получается. Пока нашим властям удается лавировать", – подчеркнул Сейсембаев.

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, НАТО, Беларусь, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Азия, граница, Пекин, нападение, коалиция, КНР, политика, Европа, война России против Украины, спецоперация, конфликт, безопасность, интервью, власть, ЛДНР, Маргулан Сейсембаев, бизнесмен
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