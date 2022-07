Сейсембаев: Путину нужна какая-то коалиция. Китай на это не пошел. Казахстан поддерживает Украину, но не разрывает связи с Россией

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Сначала идет проигрыш на моральном фронте, потом идет проигрыш на идеологическом, на пиар-фронте. Они [РФ] "в пух и прах" все это проиграли, соответственно, ему [Путину] нужна тоже какая-то коалиция. Китай на это не пошел, Китай более дальновидная страна… Мы [Казахстан] обязаны быть с Россией, но понятно, что самая главная наша цель была, чтобы мы не залезли в военный союз с РФ", – отметил Сейсембаев.

По словам бизнесмена, у Казахстана большая сухопутная граница (более 3 тыс. км), но стране "не к кому прислониться" – "нет Европы за нами, нет НАТО".

"Мы находимся между Китаем и Россией. И, на самом деле, если с нами что-то случится, за нас никто не будет стоять, как за Украину… К нам будет другое отношение мира, весь мир будет смотреть: Пакистан, Афганистан, Казахстан… какой-то стан, короче. Там бардак происходит, и Россия там наводит порядок, вот так будет, – считает Сейсембаев. – Поэтому мы понимаем, что нас весь мир поддерживать не будет. Судьба наша – в наших руках. Поэтому Казахстан в этом плане осторожничает с точки зрения политики. Но в то же время мы открыто поддерживаем Украину, но и не разрываем связи с Россией".

По словам бизнесмена, Путин, конечно, хотел бы, чтобы Казахстан полностью был на его стороне, как Беларусь, и "вообще вся Средняя Азия".

"Но видите, пока это у него не получается. Пока нашим властям удается лавировать", – подчеркнул Сейсембаев.

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".