  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ

В анонсе ролика говорится, что "мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну".
По сценарию, Масяне снится, как президент Китая заявил, что собирается "очистить Россию от фашистов и отдал приказ атаковать российские города".
После этого Масяня вместе с семьей пытается покинуть обстреливаемый китайской армией город, но попадает под обстрел и прячется сперва в подвале, а затем вместе с другими жителями в метро.
В мультфильме показано, как китайские ракеты падают на Санкт-Петербург. В конце мультфильма Масяня просыпается, понимает, что это был сон и обращается к зрителям: "Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией еще долго. И оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы. Извините".
В финальных титрах появляется фраза о том, что "уничтоженный вместе с людьми Мариуполь объявлен гордом-побратимом Санкт-Петербурга".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси".
Куваев посвятил выпуск нападению РФ на Украину, осудив российскую агрессию. В конце мультика президент РФ Владимир Путин по совету Масяни делает харакири.