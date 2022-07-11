Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2022
 
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"Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ

 
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Масяня: Эта война страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией еще долго
Масяня: Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией еще долго
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube

10 июля на YouTube-канале российского мультипликатора Олега Куваева опубликован новый антивоенный выпуск мультсериала о Масяне под названием "Санкт-Мариубург", в котором показано нападение армии Китая на Россию.

В анонсе ролика говорится, что "мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну".

По сценарию, Масяне снится, как президент Китая заявил, что собирается "очистить Россию от фашистов и отдал приказ атаковать российские города".

После этого Масяня вместе с семьей пытается покинуть обстреливаемый китайской армией город, но попадает под обстрел и прячется сперва в подвале, а затем вместе с другими жителями в метро.

В мультфильме показано, как китайские ракеты падают на Санкт-Петербург. В конце мультфильма Масяня просыпается, понимает, что это был сон и обращается к зрителям: "Эта война – страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией еще долго. И оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы. Извините".

В финальных титрах появляется фраза о том, что "уничтоженный вместе с людьми Мариуполь объявлен гордом-побратимом Санкт-Петербурга". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube

Контекст:

21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси".

Куваев посвятил выпуск нападению РФ на Украину, осудив российскую агрессию. В конце мультика президент РФ Владимир Путин по совету Масяни делает харакири.

Теги: Россия, Китай, война России против Украины, мультфильм
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