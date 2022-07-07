Китай и Индия за три месяца заплатили $24 млрд за российские энергоносители – СМИ

Китай с марта по май потратил $18,9 млрд на российские нефть, газ и уголь, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Индия заплатила $5,1 млрд за тот же период, что более чем в пять раз превышает стоимость год назад.
Bloomber пишет, что в целом Кремль получил дополнительные $13 млрд дохода от обеих стран по сравнению с теми же месяцами в 2021 году.
23 июня агентство Bloomberg написало, что Индия помогает РФ экспортировать нефть, сертифицируя безопасность десятков российских судов. Это позволяет экспортировать нефть в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные органы прекратили свои услуги из-за санкций против Москвы.
Кроме того, по данным Reuters, Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай, увеличив экспорт до рекордного уровня.