Китай и Индия за три месяца заплатили $24 млрд за российские энергоносители – СМИ

Китай с марта по май потратил $18,9 млрд на российские нефть, газ и уголь, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Индия заплатила $5,1 млрд за тот же период, что более чем в пять раз превышает стоимость год назад.

Bloomber пишет, что в целом Кремль получил дополнительные $13 млрд дохода от обеих стран по сравнению с теми же месяцами в 2021 году.