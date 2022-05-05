Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель, когда Brent стоит $108 – СМИ

По словам источников, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии купили более 40 млн баррелей российской нефти с момента вторжения в Украину в конце февраля. Это на 20% больше, чем потоки из России в Индию за весь 2021 год, согласно расчетам Bloomberg.
Индия, которая импортирует более 85% своей нефти, является одним из немногих оставшихся покупателей российской нефти. Исчезновение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность, поскольку, по прогнозам, добыча может упасть на 17% в этом году.
Западные санкции не запрещают импорт российской нефти в Индию, но ужесточение международных ограничений в морском страховании и давление на Нью-Дели со стороны США, затрудняют торговлю.
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы могут получать около 15 млн баррелей в месяц, что составляет около 10% от общего объема импорта, если Россия согласится на предложение Индии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг.
Против эмбарго также выступала Венгрия, но Reuters писал, что Еврокомиссия может избавить сильно зависящую от российской нефти Венгрию от эмбарго.