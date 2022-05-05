Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель, когда Brent стоит $108 – СМИ

Индия может получать около 15 млн баррелей нефти в месяц, если РФ согласится на предложенную цену Фото: depositphotos.com

По словам источников, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии купили более 40 млн баррелей российской нефти с момента вторжения в Украину в конце февраля. Это на 20% больше, чем потоки из России в Индию за весь 2021 год, согласно расчетам Bloomberg.

Индия, которая импортирует более 85% своей нефти, является одним из немногих оставшихся покупателей российской нефти. Исчезновение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность, поскольку, по прогнозам, добыча может упасть на 17% в этом году.

Западные санкции не запрещают импорт российской нефти в Индию, но ужесточение международных ограничений в морском страховании и давление на Нью-Дели со стороны США, затрудняют торговлю.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы могут получать около 15 млн баррелей в месяц, что составляет около 10% от общего объема импорта, если Россия согласится на предложение Индии.