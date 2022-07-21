"Мы вообще все офигели". Российские оккупанты удивлены, что у Украины есть самолеты – перехват

"Мы вообще здесь все офигели. Откуда у них самолеты и люди, которые ими умеют управлять", – сказал военный.

Он рассказал, что российские военные, которые находятся в Украине, все чаще отказываются продлевать контракты.

"Много у кого контракты заканчиваются, и они не подписывают. Даже, прикинь, 10 лет, 15 лет служат. У кого ипотека уже, семьи… Говорит, да хрен с ней, с этой ипотекой. Я сам лучше с ней раскидаюсь", – рассказал оккупант отцу.

ВИДЕО

Видео: Anton Gerashchenko / YouTube