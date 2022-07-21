"Мы вообще все офигели". Российские оккупанты удивлены, что у Украины есть самолеты – перехват

"Мы вообще здесь все офигели. Откуда у них самолеты и люди, которые ими умеют управлять", – сказал военный.
Он рассказал, что российские военные, которые находятся в Украине, все чаще отказываются продлевать контракты.
"Много у кого контракты заканчиваются, и они не подписывают. Даже, прикинь, 10 лет, 15 лет служат. У кого ипотека уже, семьи… Говорит, да хрен с ней, с этой ипотекой. Я сам лучше с ней раскидаюсь", – рассказал оккупант отцу.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
На 21 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 38 850 человек личного состава.
Российское минобороны еще в начале марта заявляло, что "уничтожило практически всю боеспособную" авиацию Воздушных сил ВСУ. Так, к июню оккупанты якобы уничтожили 215 самолетов ВСУ – это больше, чем было самолетов на вооружении украинской армии, отмечало издание "Проект".