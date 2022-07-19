"Когда поняли, что везут в Украину, выпрыгивали из машин". Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного с женой

"Отказывайся, и все", – просит жена военного, отметив, что чем больше таких будет, тем лучше. Она рассказала, что много военных из города Белгород (Россия) отказались ехать воевать в Украину.
"Многие люди написали рапорты. Их загрузили в КамАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге [поняли] и начали прямо выпрыгивать из машины, потому что впереди колонны ехал танк. Там стали стрелять в воздух", – говорит жена военного.
По ее словам, военные бежали 15 км, чтобы попасть домой, а потом некоторые из них пошли писать заявления в прокуратуру.
"Их там держали несколько дней, как пленных. А когда пошла [огласка], сказали, что везли ремонтные работы проводить, расчистки в [районах, оккупированных группировкой] "ЛНР", – рассказала жена военного.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
На 19 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 38 500 человек личного состава и 1691 танк.