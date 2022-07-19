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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда поняли, что везут в Украину, выпрыгивали из машин". Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного с женой

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Жена российского оккупанта агитирует его вернуться домой
Жена российского оккупанта агитирует его вернуться домой
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Украинская разведка 19 июля в YouTube обнародовала перехват разговора российского оккупанта с женой, в котором она агитировала его вернуться домой и рассказала о событиях в одной из воинских частей в России.

"Отказывайся, и все", – просит жена военного, отметив, что чем больше таких будет, тем лучше. Она рассказала, что много военных из города Белгород (Россия) отказались ехать воевать в Украину.

"Многие люди написали рапорты. Их загрузили в КамАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге [поняли] и начали прямо выпрыгивать из машины, потому что впереди колонны ехал танк. Там стали стрелять в воздух", – говорит жена военного.

По ее словам, военные бежали 15 км, чтобы попасть домой, а потом некоторые из них пошли писать заявления в прокуратуру.

"Их там держали несколько дней, как пленных. А когда пошла [огласка], сказали, что везли ремонтные работы проводить, расчистки в [районах, оккупированных группировкой] "ЛНР", – рассказала жена военного.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

На 19 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 38 500 человек личного состава и 1691 танк.

Теги: Россия, Украина, военные, танки, разведка, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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