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"Я женщину убил, ребята похвалили". ГУР Минобороны обнародовало перехват разговора оккупанта с сестрой

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Оккупант рассказал сестре, что его батальон практически полностью уничтожен
Оккупант рассказал сестре, что его батальон практически полностью уничтожен
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Главное управление разведки Минобороны Украины 17 июля обнародовало в YouTube запись телефонного разговора российского оккупанта, который рассказывает сестре, как его перевели в другое подразделение, потому что его было разбито украинскими военными, и как убивал гражданских.

"Я сейчас в артиллерии, так как батальона нашего больше нет, разбили весь батальон. Из 300 людей осталось 15. И я в эти 15 вошел", – рассказывает военнослужащий. Сестра его вздыхает. 

По словам оккупанта, он видел, как в трех его сослуживцев прилетела мина. 

"За ночь 50 танков сожгли. Представляешь, 50 танков сожгли? Наших, российских танков, сожгли 50 штук", – жалуется он. 

Самое страшное, по словам военнослужащего, то, что он убил женщину в Украине. 

"Я женщину убил. Не мог уснуть, когда убил", – сказал он. Собеседница оккупанта не выразила сожаления. 

"А че она?" – было реакцией сестры военнослужащего на слова об убийстве женщины. 

"Она, короче, ночью по селу походила, а утром нас на х...й, все село расстреляли", – продолжил военный РФ в ответ на вопрос сестры. 

Та решила, что убитая "сдала" позиции россиян, и предположила: "Она, может, и снайпер была?"

Брат россиянки ответил, что женщина "дала координаты", где находятся подразделения РФ. Почему оккупант пришел к такому выводу, он не уточнил. 

"Она дала координаты, и нас начали снарядами разбивать, пушками. Она начала убегать, ну, а я выстрелил в нее. Ребята похвалили. Сказали: "Правильно с такими". Вот, убивал, Наташ. Пришлось убивать мне, убивал. Вот один на коленях просил, чтобы не убивал, а я в него выстрелил", – продолжил он. 

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, танки, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери России, российские оккупанты
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