"Я женщину убил, ребята похвалили". ГУР Минобороны обнародовало перехват разговора оккупанта с сестрой

"Я сейчас в артиллерии, так как батальона нашего больше нет, разбили весь батальон. Из 300 людей осталось 15. И я в эти 15 вошел", – рассказывает военнослужащий. Сестра его вздыхает.

По словам оккупанта, он видел, как в трех его сослуживцев прилетела мина.

"За ночь 50 танков сожгли. Представляешь, 50 танков сожгли? Наших, российских танков, сожгли 50 штук", – жалуется он.

Самое страшное, по словам военнослужащего, то, что он убил женщину в Украине.

"Я женщину убил. Не мог уснуть, когда убил", – сказал он. Собеседница оккупанта не выразила сожаления.

"А че она?" – было реакцией сестры военнослужащего на слова об убийстве женщины.

"Она, короче, ночью по селу походила, а утром нас на х...й, все село расстреляли", – продолжил военный РФ в ответ на вопрос сестры.

Та решила, что убитая "сдала" позиции россиян, и предположила: "Она, может, и снайпер была?"

Брат россиянки ответил, что женщина "дала координаты", где находятся подразделения РФ. Почему оккупант пришел к такому выводу, он не уточнил.

"Она дала координаты, и нас начали снарядами разбивать, пушками. Она начала убегать, ну, а я выстрелил в нее. Ребята похвалили. Сказали: "Правильно с такими". Вот, убивал, Наташ. Пришлось убивать мне, убивал. Вот один на коленях просил, чтобы не убивал, а я в него выстрелил", – продолжил он.

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