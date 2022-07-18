Войска РФ обстреляли Торецк, шесть человек погибло – ГСЧС

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками службы спасения были обнаружены и изъяты тела пяти погибших, спасены из-под завала три человека, один из которых умер в больнице", – говорится в сообщении.
Спасательные работы на месте удара завершены, отметили в ГСЧС.
Вчера РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области, в Авдеевке и Новом Донбассе есть погибшие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.