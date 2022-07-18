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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Торецк, шесть человек погибло – ГСЧС

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В результате обстрела в Торецке разрушено двухэтажное здание
В результате обстрела в Торецке разрушено двухэтажное здание
Фото: ДСНС України / Facebook

Российские оккупационные войска утром 18 июля обстреляли Торецк Донецкой области, в результате обстрела погибло шесть человек.

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками службы спасения были обнаружены и изъяты тела пяти погибших, спасены из-под завала три человека, один из которых умер в больнице", – говорится в сообщении. 

Спасательные работы на месте удара завершены, отметили в ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02EP8wxtemCFyyTpTPVJphXuKAJxECdFfNpaXBEF3LipWq2wQFoUNv6DExe1DBTHBRl

Вчера РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области, в Авдеевке и Новом Донбассе есть погибшие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

 начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, Торецк
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