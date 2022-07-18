Войска РФ обстреляли Торецк, шесть человек погибло – ГСЧС

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди. Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками службы спасения были обнаружены и изъяты тела пяти погибших, спасены из-под завала три человека, один из которых умер в больнице", – говорится в сообщении.

Спасательные работы на месте удара завершены, отметили в ГСЧС.

Вчера РФ обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области, в Авдеевке и Новом Донбассе есть погибшие.

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