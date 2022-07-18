За минувшие сутки от обстрелов Донецкой области погибли два мирных жителя – ОВА

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 625 граждан Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 17 июля россияне убили двух мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Новом Донбассе", – сообщил глава ОВА.

По словам Кириленко, еще 10 человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 625 граждан, 1608 – получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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