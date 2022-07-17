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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

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Часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать
Часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать
Фото: dtek.com

Несмотря на боевые действия, ремонтные бригады ДТЭК ежедневно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области, заявил в эфире телемарафона, который транслирует в том числе "Украина 24", исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Наши энергетики сейчас работают без выходных, чтобы возвращать свет в дома украинцев. Славянск, Авдеевка, Марьянка и Бахмут сейчас – это самые трудные направления, потому что там самое горячее, много обесточиваний", – сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК работают по всей Донецкой области и за прошедшие сутки вернули свет 4 тысячам семей в Кураховской и Славянской общинах.

Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ремонтные бригады вынуждены восстанавливать некоторые линии электропередачи по несколько раз.

"К сожалению, так часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать, потому что ночью прилетают снаряды и еще раз обесточивают людей. Но мы руки не опускаем, работаем", – подытожил Сахарук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, Дмитрий Сахарук
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