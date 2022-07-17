За сутки энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

Часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать Фото: dtek.com

"Наши энергетики сейчас работают без выходных, чтобы возвращать свет в дома украинцев. Славянск, Авдеевка, Марьянка и Бахмут сейчас – это самые трудные направления, потому что там самое горячее, много обесточиваний", – сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК работают по всей Донецкой области и за прошедшие сутки вернули свет 4 тысячам семей в Кураховской и Славянской общинах.

Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ремонтные бригады вынуждены восстанавливать некоторые линии электропередачи по несколько раз.

"К сожалению, так часто бывает, что мы заканчиваем в конце дня работать, даем свет, а с утра снова начинаем восстанавливать, потому что ночью прилетают снаряды и еще раз обесточивают людей. Но мы руки не опускаем, работаем", – подытожил Сахарук.

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