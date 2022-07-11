ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 3 млн семей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Над восстановлением сетей после боевых действий ежедневно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК
Над восстановлением сетей после боевых действий ежедневно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК
Фото: dtek.com

С начала полномасштабного вторжения России энергетики возобновили электроснабжение более чем 3 млн домов украинцев, пострадавших от боевых действий в Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и городе Киеве. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Из них более 2 млн – в Донецкой области. Почти 600 тысяч – в Киевской области. Еще 270 тысяч в Киеве. Почти 27 тысяч в Одесской области и 40 тысяч – в Днепропетровской", – сообщили в компании.

Только за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти для 100 тысяч потребителей.

"Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в Донецкой области, энергетики ДТЭК за неделю отремонтировали разрушенные обстрелами сети и вернули свет более чем 96 тысячам семей. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно ремонтировать разрушенную вражескими ракетами инфраструктуру сетей", – отметили в ДТЭК.

Над восстановлением сетей после боевых действий ежедневно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК. Отмечается, что продолжаются регулярные обстрелы Криворожского района Днепропетровской области, там за прошедшую неделю ремонтники вернули свет более чем в 2 тысячи домов. В некоторые дома свет возвращали несколько раз за неделю.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевской области, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тысячам отключенных потребителей. Для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн, сообщало агентство "РБК-Украина".

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (304306)
2
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (56261)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (40711)
4
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (24512)
5
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (24374)
6
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (24096)
7
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (21911)
8
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео (20742)
 
 
 
 