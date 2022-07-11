С начала войны энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 3 млн семей

Над восстановлением сетей после боевых действий ежедневно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК Фото: dtek.com

"Из них более 2 млн – в Донецкой области. Почти 600 тысяч – в Киевской области. Еще 270 тысяч в Киеве. Почти 27 тысяч в Одесской области и 40 тысяч – в Днепропетровской", – сообщили в компании.

Только за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти для 100 тысяч потребителей.

"Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в Донецкой области, энергетики ДТЭК за неделю отремонтировали разрушенные обстрелами сети и вернули свет более чем 96 тысячам семей. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно ремонтировать разрушенную вражескими ракетами инфраструктуру сетей", – отметили в ДТЭК.

Над восстановлением сетей после боевых действий ежедневно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК. Отмечается, что продолжаются регулярные обстрелы Криворожского района Днепропетровской области, там за прошедшую неделю ремонтники вернули свет более чем в 2 тысячи домов. В некоторые дома свет возвращали несколько раз за неделю.

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