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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал на поддержку ВСУ и населения 2,7 млрд грн

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Одним из приоритетных направлений поддержки является гуманитарная помощь
Одним из приоритетных направлений поддержки является гуманитарная помощь
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Предприятия СКМ, ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России передали 2,7 млрд грн для помощи Украине и украинцам. Об этом сообщили в компании СКМ.

"С первого дня полномасштабного российского вторжения бизнесы и инициативы Рината Ахметова оказывают поддержку государству, военным и гражданам, чтобы Украина смогла выстоять и победить, а люди – сохранить жизнь и здоровье. С 24 февраля по 1 июля бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около $90 млн", – сообщили в компании.

Одним из приоритетных направлений поддержки является гуманитарная помощь, ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями, отметили в пресс-службе.

"Крайне важным направлением остается поддержка наших защитников – ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других силовых подразделений. Защитники Украины регулярно получают от бизнесов СКМ амуницию, автотранспорт, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и так далее), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и аксессуары", – перечислили в СКМ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне Ахметов принял решение вдвое увеличить продовольственную помощь наименее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам. "Всего для жителей Украины будет передано 400 тыс. наборов с пищевыми продуктами",– сообщили в компании.

Также Фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Сейчас уже собрано более 25 тыс. историй людей, пострадавших от войны.

Бизнесы "Метинвест" и ДТЭК при поддержке Фонда и международных доноров реализуют проект "Спасаем жизнь". В рамках инициативы в Украину поставляется и лекарство и изделия медицинского назначения. В частности, в больницы Запорожья и Каменского переданы препараты и расходные материалы на €238 тыс. Также в прифронтовых городах благодаря проекту создается стратегический запас продуктов.

В общей сложности гуманитарная помощь бизнесов СКМ, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 3 млн человек. Из них более 1,2 млн было охвачено Фондом. Продолжается и работа по поддержке граждан в городах Украины и городах присутствия бизнесов СКМ. В центрах поддержки на базе предприятий помощь получают как работники предприятий, так и местные жители, а также вынужденные переселенцы.

Теги: СКМ, ДТЭК, Метинвест, переселенцы, гуманитарная помощь, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, война России против Украины, ФК Шахтер
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