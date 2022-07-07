Ахметов передал на поддержку ВСУ и населения 2,7 млрд грн

"С первого дня полномасштабного российского вторжения бизнесы и инициативы Рината Ахметова оказывают поддержку государству, военным и гражданам, чтобы Украина смогла выстоять и победить, а люди – сохранить жизнь и здоровье. С 24 февраля по 1 июля бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около $90 млн", – сообщили в компании.

Одним из приоритетных направлений поддержки является гуманитарная помощь, ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями, отметили в пресс-службе.

"Крайне важным направлением остается поддержка наших защитников – ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других силовых подразделений. Защитники Украины регулярно получают от бизнесов СКМ амуницию, автотранспорт, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и так далее), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и аксессуары", – перечислили в СКМ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)