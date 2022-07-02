Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны

Вырученные от продажи деньги пес Патрон передаст в поддержку животным, которые пострадали от войны.

"Хочу отдать вырученные средства спасенным котикам-собачкам. Чтобы им было, что есть, чтобы были средства для лечения", – говорится в публикации.

В посте отмечается, что изначально пес Патрон хотел собрать средства на покупку лодки для саперов-водолазов, но планирует сделать это в следующий раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)