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03 июля, 2022
 
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Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны

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Патрон: Хочу отдать вырученные средства спасенным котикам-собачкам
Патрон: Хочу отдать вырученные средства спасенным котикам-собачкам
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес украинских спасателей по кличке Патрон выставил на аукцион свою футболку с отпечатком лапы, которая была создана в единственном экземпляре. Об этом сообщается 1 июля на его странице в Instagram.

Вырученные от продажи деньги пес Патрон передаст в поддержку животным, которые пострадали от войны.

"Хочу отдать вырученные средства спасенным котикам-собачкам. Чтобы им было, что есть, чтобы были средства для лечения", – говорится в публикации.

В посте отмечается, что изначально пес Патрон хотел собрать средства на покупку лодки для саперов-водолазов, но планирует сделать это в следующий раз.

Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: благотворительность, война России против Украины, пес Патрон
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