Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны

Вырученные от продажи деньги пес Патрон передаст в поддержку животным, которые пострадали от войны.
"Хочу отдать вырученные средства спасенным котикам-собачкам. Чтобы им было, что есть, чтобы были средства для лечения", – говорится в публикации.
В посте отмечается, что изначально пес Патрон хотел собрать средства на покупку лодки для саперов-водолазов, но планирует сделать это в следующий раз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.