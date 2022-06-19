"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин

В мультфильме, который стал вирусным в сети, но его авторы пожелали остаться неизвестными, пес Патрон изображен танцующим рядом с минами на фоне взрывов.

Авторы страницы о Патроне, комментируя ролик, заявили, что не принимали участия в этом проекте и не давали разрешения на использование образа знаменитого пса.

"Я очень прошу вас не распространять этот мультик. Он нивелирует всю мою работу: возле мин танцевать нельзя. Огонь возле мин опасен. Возле снарядов и боеприпасов ходить нельзя. У знака "Осторожно, мины!" нельзя даже махать хвостом. Этот мультик меня расстроил, ведь дети могут копировать движения этого псевдосапера", – говорится в заявлении от имени пса Патрона.

Также в публикации подчеркивается необходимость получения лицензии и разрешения на использования образа пса Патрона в случае создания каких-либо проектов, связанных с ним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)