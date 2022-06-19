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20 июня, 2022
 
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"Нивелирует мою работу". Пес Патрон раскритиковал мультфильм, в котором анонимные создатели изобразили его танцующим возле мин

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9 мая Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу"
9 мая Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу"
Фото: patron_dsns / Instagram

Команда украинского пса-сапера по кличке Патрон негативно отреагировала на появившийся в сети мультфильм, в котором без разрешения и в порочащем репутацию контексте использован его образ. Заявление опубликовано 18 июня на странице Патрона в Instagram.

В мультфильме, который стал вирусным в сети, но его авторы пожелали остаться неизвестными, пес Патрон изображен танцующим рядом с минами на фоне взрывов.

Авторы страницы о Патроне, комментируя ролик, заявили, что не принимали участия в этом проекте и не давали разрешения на использование образа знаменитого пса.

"Я очень прошу вас не распространять этот мультик. Он нивелирует всю мою работу: возле мин танцевать нельзя. Огонь возле мин опасен. Возле снарядов и боеприпасов ходить нельзя. У знака "Осторожно, мины!" нельзя даже махать хвостом. Этот мультик меня расстроил, ведь дети могут копировать движения этого псевдосапера", – говорится в заявлении от имени пса Патрона.

Также в публикации подчеркивается необходимость получения лицензии и разрешения на использования образа пса Патрона в случае создания каких-либо проектов, связанных с ним.

Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: взрыв, животные, саперы, лицензия, спасатели, война России против Украины, пес Патрон
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