Платформа United24 за два месяца собрала $76,8 млн в поддержку Украины

Взносы на платформу United24 поступили из 90 стран мира Фото: depositphotos.com

Взносы поступили из 90 стран мира. Больше всего донатов – из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины, уточнил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, 770 тыс. грн пожертвовала национальная сборная Украины по футболу, 3,5 млн грн – студия "Квартал 95", 8 млн грн собрали благотворительные телемарафоны, 12 млн грн – футболист Андрей Шевченко.

За средства, собранные на платформе, уже купили:

10 рентгеновских хирургических систем С-арок;

20 тепловизоров для Госспецсвязи;

более 65 тыс. комплектов военной формы;

68 тыс. комплектов белья;

15 тыс. головных уборов;

6 тыс. пар обуви;

30 квадрокоптеров;

машина для разминирования Armtra400 и другое.