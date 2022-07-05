Платформа United24 за два месяца собрала $76,8 млн в поддержку Украины

Взносы поступили из 90 стран мира. Больше всего донатов – из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины, уточнил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, 770 тыс. грн пожертвовала национальная сборная Украины по футболу, 3,5 млн грн – студия "Квартал 95", 8 млн грн собрали благотворительные телемарафоны, 12 млн грн – футболист Андрей Шевченко.
За средства, собранные на платформе, уже купили:
United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.