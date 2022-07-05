На армию дронов для ВСУ собрали уже почти 200 млн грн – Федоров

По его словам, на дроны для ВСУ собирали деньги и обычные люди, и бизнесмены. Только за первый день на счет ВСУ поступило более 84,6 млн грн.

Более 100 млн грн передал на армию дронов украинский и британский предприниматель в сфере IТ и космических технологий Максим Поляков. Также организаторы сбора получили подтверждение от Киевской школы экономики и ее американских партнеров о поддержке армии дронов. КШЭ перечислит еще 57 млн грн.

А на первые 64 млн грн, которые украинцы собрали через благотворительную банку в Monobank, уже покупаются для ВСУ два беспилотных комплекса Warmate.

"Я также благодарю каждого, кто посылает нам свой дрон! То, что украинцы и люди по всему миру так поддерживают ВСУ, очень важно. И поверьте, каждому дрону мы радуемся. Каждый отмечаем! Не останавливайтесь!" – добавил Федоров.

Отправить донат или собственный дрон можно по ссылке.

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