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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На армию дронов для ВСУ собрали уже почти 200 млн грн – Федоров

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В рамках инициативы планируется закупить 200 дронов
В рамках инициативы планируется закупить 200 дронов
Фото: depositphotos.com

За четыре дня на армию дронов – 200 беспилотников для украинских военных – собрали уже около 200 млн грн. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, на дроны для ВСУ собирали деньги и обычные люди, и бизнесмены. Только за первый день на счет ВСУ поступило более 84,6 млн грн.

Более 100 млн грн передал на армию дронов украинский и британский предприниматель в сфере IТ и космических технологий Максим Поляков. Также организаторы сбора получили подтверждение от Киевской школы экономики и ее американских партнеров о поддержке армии дронов. КШЭ перечислит еще 57 млн грн.

А на первые 64 млн грн, которые украинцы собрали через благотворительную банку в Monobank, уже покупаются для ВСУ два беспилотных комплекса Warmate.

"Я также благодарю каждого, кто посылает нам свой дрон! То, что украинцы и люди по всему миру так поддерживают ВСУ, очень важно. И поверьте, каждому дрону мы радуемся. Каждый отмечаем! Не останавливайтесь!" – добавил Федоров.

Отправить донат или собственный дрон можно по ссылке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сбор на армию дронов стартовал 1 июля, им занимаются Генштаб ВСУ и инициатива United24.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ВСУ, война России против Украины, Михаил Федоров
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