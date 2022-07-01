В Украине собирают армию дронов, чтобы закрыть ими всю линию фронта – Федоров

"Вместе с Генштабом ВСУ и [инициативой] United24 собираем армию дронов. На этапе подготовки проекта мы провели совместную работу с Генштабом и защитниками, чтобы понять их запросы и потребности на передовой. По результатам встреч вместе мы сформировали системное видение, чтобы всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами", – написал он.

Министр отметил, что беспилотники позволят мониторить действия врага, менять военную стратегию и сохранить больше жизней военных.

"С военными и партнерами мы тестировали разные дроны, собрали фидбэк и сформировали системный подход к обеспечению разведчиков всем необходимым. На первом этапе мы планируем закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага. А значит, их еще сложнее сбить", – объяснил Федоров.

Он отметил, что помочь в создании армии дронов можно из любого уголка планеты.

"Комплексная программа с United24 позволит нам не только закупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно менять, а также проводить обучение пилотов", – подчеркнул Федоров.

По его словам, собрано уже как минимум 64 млн грн, которых хватит на два ударных беспилотных авиационных комплекса Warmate производства Польши.

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