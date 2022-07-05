Известный американский актер стал амбассадором платформы United24

Президент рассказал, что у актера есть украинские корни, он основал инициативу BlueCheck Ukraine, которая занимается гуманитарными проектами в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

"Лиев Шрайбер стал послом United24 в направлении Medical Aid. Лиев, верю, что вы также поможете усиливать поддержку мира для Украины в пределах U24. Спасибо за все, что ваша команда делает для нашей страны и людей", – написал президент.

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В обращении, опубликованном в на сайте главы государства, Зеленский рассказал, что BlueCheck Ukraine профинансировала программы психологической поддержки и эвакуации более 20 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей.

"Организация Лиева помогает и семьям переселенцев во Львове. Теперь он вместе с Андреем Шевченко, с Элиной Свмтолиной будет работать на гуманитарном направлении", – сказал он.

В Instagram United24 сообщается, что Шрайбер и Зеленский сегодня провели видеоконференцию.

"Мы уверены, что украинцы лучше знают, какая помощь им нужна. Мы заинтересованы в сотрудничестве с United24, чтобы помощь напрямую попадала в Украину. Чтобы деньги не задерживались где-то на счетах за границей, а спасали жизнь и были использованы на настоящие нужды украинцев", – сказал актер во время беседы с Зеленским.

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