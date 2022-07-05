ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Известный американский актер стал амбассадором платформы United24

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шрайбер стал третьим амбасадором платформы
Шрайбер стал третьим амбасадором платформы
Фото: Liev Schreiber / Instagram

Известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер стал амбассадором платформы United24. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Instagram.

Президент рассказал, что у актера есть украинские корни, он основал инициативу BlueCheck Ukraine, которая занимается гуманитарными проектами в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 

"Лиев Шрайбер стал послом United24 в направлении Medical Aid. Лиев, верю, что вы также поможете усиливать поддержку мира для Украины в пределах U24. Спасибо за все, что ваша команда делает для нашей страны и людей", – написал президент. 

В обращении, опубликованном в на сайте главы государства, Зеленский рассказал, что BlueCheck Ukraine профинансировала программы психологической поддержки и эвакуации более 20 тыс. детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей. 

"Организация Лиева помогает и семьям переселенцев во Львове. Теперь он вместе с Андреем Шевченко, с Элиной Свмтолиной будет работать на гуманитарном направлении", – сказал он. 

В Instagram United24 сообщается, что Шрайбер и Зеленский сегодня провели видеоконференцию. 

"Мы уверены, что украинцы лучше знают, какая помощь им нужна. Мы заинтересованы в сотрудничестве с United24, чтобы помощь напрямую попадала в Украину. Чтобы деньги не задерживались где-то на счетах за границей, а спасали жизнь и были использованы на настоящие нужды украинцев", – сказал актер во время беседы с Зеленским. 

Контекст:

United24  – фандрейзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмасадором стала теннисистка Свитолина. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожертвование, помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, United24, Лиев Шрайбер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили G
Дмитрий ГОРДОН
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (66711)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (45552)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (42529)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (37497)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (31917)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (29890)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (26601)
8
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото (18431)
 
 
 
 