В Амстердаме состоялся телемарафон в поддержку Украины. На сцену вышли звезды "Евровидения". Трансляция

Видео: Atlas Festival / YouTube

На сайте канала "1+1", который является соорганизатором мероприятия, сообщается, что главная цель марафона – консолидация европейского сообщества накануне заседания Европейского совета, которое состоится 23–24 июня и на котором должны рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Кроме того, во время марафона в рамках глобальной инициативы United24 организаторы собирали средства на закупку медицинского оборудования для украинских учреждений здравоохранения.

Во время марафона на сцену вышли звезды "Евровидения" из разных стран. В частности, в мероприятии приняли участие украинские исполнительницы Руслана Лыжичко, Джамала и группа Kalush Orchestra, которые в 2004-м, 2016-м и 2022 году побеждали на конкурсе, а также Верка Сердючка, которая в 2007 году заняла второе место.

Кроме того, на сцене выступили звезды "Евровидения" из других стран: датская певица, победительница конкурса в 2013 году Эммили де Форест, австрийский певец Том Нойвирт (выступает в образе Кончиты Вурст), который победил на конкурсе в 2014 году, представители Финляндии и Нидерландов на конкурсе в 2021 году Blind Channel и Жангу Макрой, а также представители Нидерландов и Германии на "Евровидении 2022" S10 и Малик Харрис.

К зрителям обратился президент Украины Владимир Зеленский, а на сцене с речью выступила президент Европарламента Роберта Метсола, которая специально прилетела в Нидерланды.

Вели марафон Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко.

Это уже третий подобный марафон. Первый состоялся в марте в Польше, второй – в мае в Германии.