Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины

По словам Свитолиной, деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены в том числе украинскому национальному фонду United24, амбассадором которого она является, для помощи детям и подросткам, пострадавшим от российской агрессии в Украине.

"Встретимся 23 июля в Кракове. Я благодарю польские власти и жителей Кракова за помощь моим землякам, а Иге и ее команде – за эту замечательную инициативу, которая объединяет и спортсменов", – написала Свитолина.

Украинская теннисистка отметила, что посетит мероприятие вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко.

Скриншот: Elina Svitolina / Facebook