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29 июня, 2022
 
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Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины

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Свитолина: Встретимся 23 июля в Кракове
Свитолина: Встретимся 23 июля в Кракове
Фото: Elina Svitolina / Facebook

Украинская теннисистка Элина Свитолина в качестве судьи примет участие в благотворительном теннисном турнире "Ига Свентик и друзья для Украины", организованном польской теннисисткой Игой Свентик в Кракове. Об этом Свитолина сообщила 29 июня в Facebook.

По словам Свитолиной, деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены в том числе украинскому национальному фонду United24, амбассадором которого она является, для помощи детям и подросткам, пострадавшим от российской агрессии в Украине.  

"Встретимся 23 июля в Кракове. Я благодарю польские власти и жителей Кракова за помощь моим землякам, а Иге и ее команде – за эту замечательную инициативу, которая объединяет и спортсменов", – написала Свитолина.

Украинская теннисистка отметила, что посетит мероприятие вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко.

Скриншот: Elina Svitolina / Facebook
Скриншот: Elina Svitolina / Facebook

Контекст:

Проживающая в Швейцарии Свитолина в первый день войны поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов. 

Теги: Польша, теннис, Андрей Шевченко, Элина Свитолина, благотворительность, United24
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