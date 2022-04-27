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28 апреля, 2022
 
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"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца

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Свитолина поддержала Украину в первый день войны
Свитолина поддержала Украину в первый день войны
Фото: Elina Svitolina / Faebook

Украинская теннисистка Элина Свитолина 27 апреля опубликовала в Facebook фото, на котором запечатлена во время обеда в одном из кафе Женевы (Швейцария) под названием Christie's Bakery.

Спортсменка позирует за столом возле тарелок с борщом и сметаной. В кадре также видна картина с изображением желто-голубого сердца.

"Настоящая любовь",   подписала она фото.

Администрация кафе также разместила снимок на своей странице в Facebook, сообщив, что знаменитая украинская теннисистка посетила их заведение.

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/535861697911958

Контекст:

Свитолина вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом проживает в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.

Теги: Швейцария, Элина Свитолина, борщ, Гаэль Монфис
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