"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца

Спортсменка позирует за столом возле тарелок с борщом и сметаной. В кадре также видна картина с изображением желто-голубого сердца.
"Настоящая любовь", – подписала она фото.
Администрация кафе также разместила снимок на своей странице в Facebook, сообщив, что знаменитая украинская теннисистка посетила их заведение.
Свитолина вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом проживает в Швейцарии. Там же летом 2021 года состоялась их свадьба.
В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе с российскими оккупантами.