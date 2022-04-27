"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца

Свитолина поддержала Украину в первый день войны Фото: Elina Svitolina / Faebook

Спортсменка позирует за столом возле тарелок с борщом и сметаной. В кадре также видна картина с изображением желто-голубого сердца.

"Настоящая любовь", – подписала она фото.

Администрация кафе также разместила снимок на своей странице в Facebook, сообщив, что знаменитая украинская теннисистка посетила их заведение.