Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта

Эксперт подчеркнул, что это витаминное сытное блюдо.
"В условиях войны нужно хорошо и своевременно питаться, чтобы иметь силы и здоровье. Важно также получать все необходимые витамины. Сейчас на прилавках появляется первая зелень – щавель, черемша, шпинат, укроп, зеленый лук, из которых можно сварить питательный зеленый борщ", – отметил он.
Ингредиенты на 10 литров воды:
• петух – одна шт.;
• шпинат – 300 г;
• черемша – 300 г;
• щавель – два пучка;
• крапива – один пучок;
• зеленый лук – 100 г;
• петрушка – 100 г;
• укроп – 100 г;
• острый перец – одна шт.;
• чеснок – два зубчика;
• картофель – 800 г;
• яйца – по одному на тарелку;
• морковь – две шт.;
• черный перец горошком – четыре шт.;
• душистый перец – три шт.;
• лавровый лист – четыре шт.;
• корень петрушки – одна шт.;
• корень пастернака – одна шт.;
• лук репчатый – одна шт.
Для зеленого борща бульон должен быть куриным. Петуха нужно промыть, очистить от потрохов, положить в холодную воду и довести до кипения. Слить воду вместе с пеной, промыть петуха, залить чистой водой и варить на маленьком огне. Добавить корень петрушки, корень пастернака, целую луковицу, две морковки.
В марлю завернуть душистый перец, черный перец горошком, лавровый лист, чабрец, розмарин и другие ароматные травы. Варить все вместе два-три часа.
Шпинат бросить в кипяток, быстро вытащить, опустить в ледяную воду. Отжать, с половиной приготовленной черемши и стручком острого перца, чесноком и солью по вкусу перебить в пасту.
В бульоне нужно оставить только жидкость. Нарезать картофель и сварить его в бульоне. Добавить шпинатную смесь и мясо петуха.
Промыть щавель, крапиву, шпинат, зеленый лук, укроп, петрушку, оставшуюся черемшу. Нарезать и добавить в борщ, дать закипеть.
Отварить яйца три-четыре минуты. Добавить нарезанное яйцо в тарелку при подаче борща, положить ложку сметаны. Дополнить блюдо можно гренками.
Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года на аналогичной должности работал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.
С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".