Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта

Эксперт подчеркнул, что это витаминное сытное блюдо.

"В условиях войны нужно хорошо и своевременно питаться, чтобы иметь силы и здоровье. Важно также получать все необходимые витамины. Сейчас на прилавках появляется первая зелень – щавель, черемша, шпинат, укроп, зеленый лук, из которых можно сварить питательный зеленый борщ", – отметил он.

Ингредиенты на 10 литров воды:

• петух – одна шт.;

• шпинат – 300 г;

• черемша – 300 г;

• щавель – два пучка;

• крапива – один пучок;

• зеленый лук – 100 г;

• петрушка – 100 г;

• укроп – 100 г;

• острый перец – одна шт.;

• чеснок – два зубчика;

• картофель – 800 г;

• яйца – по одному на тарелку;

• морковь – две шт.;

• черный перец горошком – четыре шт.;

• душистый перец – три шт.;

• лавровый лист – четыре шт.;

• корень петрушки – одна шт.;

• корень пастернака – одна шт.;

• лук репчатый – одна шт.

Для зеленого борща бульон должен быть куриным. Петуха нужно промыть, очистить от потрохов, положить в холодную воду и довести до кипения. Слить воду вместе с пеной, промыть петуха, залить чистой водой и варить на маленьком огне. Добавить корень петрушки, корень пастернака, целую луковицу, две морковки.

В марлю завернуть душистый перец, черный перец горошком, лавровый лист, чабрец, розмарин и другие ароматные травы. Варить все вместе два-три часа.

Шпинат бросить в кипяток, быстро вытащить, опустить в ледяную воду. Отжать, с половиной приготовленной черемши и стручком острого перца, чесноком и солью по вкусу перебить в пасту.

В бульоне нужно оставить только жидкость. Нарезать картофель и сварить его в бульоне. Добавить шпинатную смесь и мясо петуха.

Промыть щавель, крапиву, шпинат, зеленый лук, укроп, петрушку, оставшуюся черемшу. Нарезать и добавить в борщ, дать закипеть.

Отварить яйца три-четыре минуты. Добавить нарезанное яйцо в тарелку при подаче борща, положить ложку сметаны. Дополнить блюдо можно гренками.