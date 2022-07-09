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Украина может помочь Европе обеспечить свою энергетическую безопасность – Тимченко на конференции в Лугано

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Максим Тимченко: Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству "зеленого" водорода
Максим Тимченко: Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству "зеленого" водорода
Фото: dtek.com

Благодаря географической близости к Европе и существующим связям с европейскими энергетическими рынками Украина может помочь поддержать энергетическую безопасность ЕС. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария), сообщили в пресс-службе компании.

"У Украины есть возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству "зеленого" водорода", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference является свидетельством того, что никто среди западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

"Ukraine Recovery Conference – это первый этап и значимое событие на пути восстановления послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженном сотрудничестве с международными партнерами", – подытожил Тимченко.

В ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, также был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.

Теги: энергетика, ДТЭК, инфраструктура, Максим Тимченко, Лугано
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