Украина может помочь Европе обеспечить свою энергетическую безопасность – Тимченко на конференции в Лугано

Максим Тимченко: Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству "зеленого" водорода Фото: dtek.com

"У Украины есть возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству "зеленого" водорода", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference является свидетельством того, что никто среди западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

"Ukraine Recovery Conference – это первый этап и значимое событие на пути восстановления послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженном сотрудничестве с международными партнерами", – подытожил Тимченко.

В ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, также был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.