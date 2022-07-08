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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Менять, реформировать, отказываться от газа". После войны в Украине нужно строить новую энергосистему – Галущенко

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Галущенко: Хочется, чтобы Украина стала хабом научного мнения в сфере энергетики
Галущенко: Хочется, чтобы Украина стала хабом научного мнения в сфере энергетики
Фото: kmu.gov.ua

После завершения войны в Украине нужно не восстанавливать старую энергетическую систему, а воспользоваться возможностью построить новую. Такое мнение в интервью "Укринформу", вышедшем 7 июля, высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он рассказал, что сейчас в Украине проводят "быстрые ремонты" сетей, поврежденных в результате боевых действий

"Надо быстро подключать людей к энергообеспечению и возвращать им возможность получать газ и электричество. Это, конечно, не то большое восстановление, о котором мы хотели бы говорить. Безусловно, нам очень помогают наши партнеры: передают и оборудование, и генераторы, и другие необходимые средства, чтобы мы быстро вернули людям свет и газ. Глобально же вопрос в том, что в будущем мы не хотим иметь ту структуру энергетической системы, которая есть сейчас. Мы давно говорили, что ее нужно менять, реформировать, отказываться от того же газа, максимально переводить города, городки на электроэнергию. И после войны хотим воспользоваться возможностью именно такого обновления", – добавил министр. 

Также Галущенко говорил о необходимости отказываться от ископаемых видов топлива и переходить на возобновляемые. Он отметил, что из-за войны Украина потеряла много шахт и генерацию тепловой энергии. 

"Восстанавливать тепловую генерацию в том виде, в каком она существовала, наверное, нет смысла, нужно сразу ее модернизировать", – подчеркнул министр. 

Он добавил, что после войны Украина перейдет "на рейки энергосбережения". 

"Есть много вещей, которые можно и нужно делать. Все это требует средств. Понятно, что, с одной стороны, есть возможности, но с другой – нужно иметь под это ресурс. Но основное, чего мы ожидали от конференции в Лугано, – чтобы Украина стала площадкой для симбиоза решений, лучших технологий, которые есть сегодня в мире в области энергетики. Следовательно, вопрос не только в деньгах. Я бы очень не хотел, чтобы мы, получая деньги, восстанавливали старое. Хочется, чтобы Украина стала хабом научного мнения в сфере энергетики. Возможностей масса, сегодняшние технологии совсем другие. Так, как мы жили до 24 февраля, с этими технологиями жить мы, наши дети и внуки, уже никогда не будем. Но мы не можем за день или за неделю переделать всю систему, а свет нужен людям сегодня", – продолжил министр. 

Галущенко отметил, что в этом процессе нужно учитывать фактор "соседа, который никуда не денется". По его словам, реформа энергетического сектора должна учитывать фактор безопасности. 

"Соответственно, мы рассматриваем варианты прокладки, например, линий электропередачи с учетом возможной военной угрозы, ракетных ударов. Надо инвестировать в строительство сверхсовременного [оборудования], которое должно учитывать такие риски. – добавил глава Минэнерго. – Кто-то из мудрых говорил: война ускоряет процессы – как плохие, так и хорошие. Поэтому война – это ужас и смерть, разрушение инфраструктуры. Но мы должны использовать эту ситуацию и как возможность посмотреть на то, что мы должны восстанавливать другим способом". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4–5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство представило на конференции план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. "Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины, сказал Галущенко 4 июля, его цитирует сайт министерства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, энергетика, правительство, реформы, электричество, строительство, электроэнергия, энергосбережение, технологии, война России против Украины, реформа, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко, восстановление
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