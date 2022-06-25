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Россию и Беларусь лишили статуса наблюдателей в сообществе Энергетической хартии

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В Минэнерго подчеркнули, что государство-агрессор и его сателлит заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях
В Минэнерго подчеркнули, что государство-агрессор и его сателлит заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях
Фото: Максим Немчинов / Facebook

По инициативе Украины Россию и Беларусь договаривающиеся стороны Энергетической хартии 24 июня лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Соответствующее решение было принято на специальной сессии конференции Энергетической хартии 24 июня в Брюсселе.

Эти вопросы были включены в повестку дня сессии по настоянию украинской стороны, представленной на заседании Министерством энергетики Украины.

"Государство-агрессор, которое нарушает международные соглашения, презирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях", – прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В министерстве подчеркнули, что после полномасштабного военного вторжения РФ Минэнерго Украины неоднократно выступало с этой инициативой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Договор об Энергетической хартии – многостороннее соглашение, которое подписали около 60 стран, а также ЕС. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила энергетических систем и механизмы разрешения споров между сторонами, инвесторами и принимающими государствами.

Россия и Беларусь подписали договор об Энергетической хартии, однако не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила договор временно.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину РФ исключили из многих международных организаций: Совета ЕвропыАгентства по ядерной энергиикоординационной группы развитых стран в рамках Всемирной торговой организацииСовета по правам человека ООН и других.

Теги: Россия, Беларусь, энергетика, Министерство энергетики, война России против Украины, энергия, Герман Галущенко
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