Россию и Беларусь лишили статуса наблюдателей в сообществе Энергетической хартии

В Минэнерго подчеркнули, что государство-агрессор и его сателлит заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях Фото: Максим Немчинов / Facebook

Соответствующее решение было принято на специальной сессии конференции Энергетической хартии 24 июня в Брюсселе.

Эти вопросы были включены в повестку дня сессии по настоянию украинской стороны, представленной на заседании Министерством энергетики Украины.

"Государство-агрессор, которое нарушает международные соглашения, презирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях", – прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В министерстве подчеркнули, что после полномасштабного военного вторжения РФ Минэнерго Украины неоднократно выступало с этой инициативой.

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Договор об Энергетической хартии – многостороннее соглашение, которое подписали около 60 стран, а также ЕС. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила энергетических систем и механизмы разрешения споров между сторонами, инвесторами и принимающими государствами.

Россия и Беларусь подписали договор об Энергетической хартии, однако не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила договор временно.