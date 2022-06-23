Нефтепереработка в Украине остановлена из-за вторжения России – Витренко

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.
Витренко назвал условия, при которых "Нафтогаз" приобщится к решению проблем с топливом в Украине.
"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов – после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", – отметил глава НАК.
Кабинет Министров Украины своим решением передал в управление НАК "Нафтогаз України" 172 заправки сети Glusco, которую связывали с подозреваемым в госизмене нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщил 13 мая пресс-центр правительства.
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Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но этого не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
13 июня Свириденко заявила, что Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению с маем – до 600 тыс. тонн.