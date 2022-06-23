Нефтепереработка в Украине остановлена из-за вторжения России – Витренко

Об этом 21 июня на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube-канале Naftogaz Ukraine, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.

Витренко назвал условия, при которых "Нафтогаз" приобщится к решению проблем с топливом в Украине.

"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов – после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", – отметил глава НАК.

Кабинет Министров Украины своим решением передал в управление НАК "Нафтогаз України" 172 заправки сети Glusco, которую связывали с подозреваемым в госизмене нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщил 13 мая пресс-центр правительства.

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