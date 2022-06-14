ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина планирует увеличить импорт топлива до 600 тыс. тонн в июне – вице-премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели, говорит Свириденко
Дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели, говорит Свириденко
Фото: ЕРА

Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению в маем – до 600 тыс. тонн.

Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила в ходе национального телемарафона 13 июня, пишет "Интерфакс-Украина"

"Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн", – сказала она. 

По оценке Свириденко, дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели. Сейчас, по словам Свириденко, таки запасы сформированы на семь – восемь дней. 

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

29 апреля Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но это не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, бензин, импорт, дефицит, дизельное топливо, Юлия Свириденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Украинский футболист Путин: Из-за одного больного человека менять себе фамилию – это нужно, чтобы меня довели до конца
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
  Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне. Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины. Видео
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
73-летнего Оззи Осборна прооперировали в Лос-Анджелесе
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
  "Увидели его афишу". Харчишин прокомментировал исчезновение Винника
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
Могилевская сообщила о принятии самого красивого решения в своей жизни. Поклонники считают, что она готовится стать приемной матерью
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"М-да, что-то забыла надеть". Жена Бабкина в США вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Как красиво". 45-летний Налчаджиоглу с невестой снялись в романтическом ролике на фоне моря
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Ты не женщина! Ты укропка!" На украинскую журналистку в Германии напал россиянин. Видео
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (144795)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (86389)
3
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (68074)
4
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (40872)
5
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (30810)
6
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (27459)
7
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (26869)
8
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу (19952)
 
 
 
 