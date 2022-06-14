Украина планирует увеличить импорт топлива до 600 тыс. тонн в июне – вице-премьер

Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила в ходе национального телемарафона 13 июня, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн", – сказала она.
По оценке Свириденко, дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели. Сейчас, по словам Свириденко, таки запасы сформированы на семь – восемь дней.
Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
29 апреля Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но это не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".