Украина планирует увеличить импорт топлива до 600 тыс. тонн в июне – вице-премьер

Дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели, говорит Свириденко Фото: ЕРА

Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила в ходе национального телемарафона 13 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн", – сказала она.

По оценке Свириденко, дефицит топлива на заправках и ажиотаж на него спадут, когда операторы сетей смогут обеспечить запасы бензина и дизтоплива на две недели. Сейчас, по словам Свириденко, таки запасы сформированы на семь – восемь дней.